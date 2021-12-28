Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Воинский учет для женщин: процедуру могут перевести в онлайн

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 13:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Выполнение закона об обновлении системы воинского учета будет продолжаться в течение всего года
Постановки на воинский учет требует обновления
Постановки на воинский учет требует обновления / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве обороны хотят сделать процесс воинского учета максимально удобным. Будут пересматриваться уже существующие нормы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр в Facebook.

Реклама

Она подчеркнула, что учет это не призыв и не мобилизация.

Воинский учет был и раньше

В марте 2021 года был принят Закон, который ввел именно такой учет.

"Поддержали абсолютное большинство фракций – то есть это совместное парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы воинского учета. Приказ является исполнением этого закона. Воинский учет женщин был и раньше", - написала Маляр.

Реклама

По словам замминистра обороны, постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на воинский учет.

"Что интересно, до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление", – добавила Маляр.

Процесс хотят перевести в онлайн

Заместитель министра обороны добавила, что Генеральный Штаб в течении 2022 года создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным.

Реклама

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс – в части, в которой это будет технически возможно", - написала Маляр.

В Украине женщин обязали встать на воинский учет

17 декабря вступил в силу приказ Минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем.

Напомним, что в Минобороны обещают в обязательном порядке не призывать женщин в армию и не вызывать их для прохождения медкомиссий в военкоматах без их согласия. Будут это делать только в случае введения военного или особого положения.

Но за 6 волн мобилизации в Украине призвали почти 200 тыс. человек, и ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

32 520

заболело за неделю в Украине

-30%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять