Воинский учет для женщин: процедуру могут перевести в онлайн

В Министерстве обороны хотят сделать процесс воинского учета максимально удобным. Будут пересматриваться уже существующие нормы.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр в Facebook.
Она подчеркнула, что учет это не призыв и не мобилизация.
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Воинский учет был и раньше
В марте 2021 года был принят Закон, который ввел именно такой учет.
"Поддержали абсолютное большинство фракций – то есть это совместное парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы воинского учета. Приказ является исполнением этого закона. Воинский учет женщин был и раньше", - написала Маляр.
По словам замминистра обороны, постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на воинский учет.
"Что интересно, до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление", – добавила Маляр.
Процесс хотят перевести в онлайн
Заместитель министра обороны добавила, что Генеральный Штаб в течении 2022 года создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс – в части, в которой это будет технически возможно", - написала Маляр.
В Украине женщин обязали встать на воинский учет
17 декабря вступил в силу приказ Минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем.
Напомним, что в Минобороны обещают в обязательном порядке не призывать женщин в армию и не вызывать их для прохождения медкомиссий в военкоматах без их согласия. Будут это делать только в случае введения военного или особого положения.
Но за 6 волн мобилизации в Украине призвали почти 200 тыс. человек, и ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала.
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