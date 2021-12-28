Воинский учет для женщин: процедуру могут перевести в онлайн

Выполнение закона об обновлении системы воинского учета будет продолжаться в течение всего года

Постановки на воинский учет требует обновления / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве обороны хотят сделать процесс воинского учета максимально удобным. Будут пересматриваться уже существующие нормы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр в Facebook.

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Она подчеркнула, что учет это не призыв и не мобилизация.

Воинский учет был и раньше

В марте 2021 года был принят Закон, который ввел именно такой учет.

"Поддержали абсолютное большинство фракций – то есть это совместное парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы воинского учета. Приказ является исполнением этого закона. Воинский учет женщин был и раньше", - написала Маляр.

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По словам замминистра обороны, постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на воинский учет.

"Что интересно, до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление", – добавила Маляр.

Процесс хотят перевести в онлайн

Заместитель министра обороны добавила, что Генеральный Штаб в течении 2022 года создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным.

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"Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс – в части, в которой это будет технически возможно", - написала Маляр.

В Украине женщин обязали встать на воинский учет

17 декабря вступил в силу приказ Минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем.

Напомним, что в Минобороны обещают в обязательном порядке не призывать женщин в армию и не вызывать их для прохождения медкомиссий в военкоматах без их согласия. Будут это делать только в случае введения военного или особого положения.

Но за 6 волн мобилизации в Украине призвали почти 200 тыс. человек, и ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала.

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