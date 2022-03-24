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Волонтер обвинил две военные администрации в коррупции. При чем здесь мэр Днепра?

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24 марта, 00:15
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Волонтер назвал причину обвинения в коррупции чиновников из Днепра и Винницы. Коллаж "Сегодня"
Волонтер назвал причину обвинения в коррупции чиновников из Днепра и Винницы. Коллаж "Сегодня"

Руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут обвинил глав военных администраций Винницкой области Сергея Борзова и города Днепра Игоря Маковцева в требовании взяток от волонтеров.

Об этом он сообщил на странице в своем Facebook.

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Подробности скандала

"Мне очень досадно, когда представители Днепровской и Винницкой военно-гражданских администраций (и другие) требуют "отката" у волонтеров за предоставление писем о пропуске гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения для защитников и защитниц государства", – сказал Чмут.

Потом волонтер обратился к главам военных администраций Винницкой области и города Днепра.

"Господин Сергей Борзов, господин Игорь Маковцев – страна обязательно вспомнит вашу "помощь" в условиях войны. После победы. А пока пусть ваши фамилии будут где-нибудь зафиксированы в публичной плоскости", – добавил он.

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По данным Чмута, наиболее часто представители военных администраций требуют от волонтеров 10% от суммы, указанной в счете о приобретении помощи, или эквивалент помощи, которую можно вместить в 100 автомобилей.

В распоряжении "Страны" оказалась аудиозапись разговора мэра Днепра Бориса Филатова с волонтером Чмутом. Голос, похожий на мэра Днепра, говорит:

"Перевожу на человеческий язык. Нам надо не 100 машин, нам надо 1000 машин, потому что вокруг нас находится фронт с трех сторон: Приазовье, Донбасс и Харьков. Поэтому мы эти машины покупаем за свои деньги. И вы должны понимать, что это 100 машин не нам, а тем более не 10% отката, как вы написали. Вы облили людей грязью. Мы эти 10 машин себе берем или для фронта?".

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В ответ голос, похожий на Тараса Чмута, сказал: "Я не знаю".

В свою очередь, мэр Днепра отреагировал комментарием под сообщением Чмута, которого обвинил его в безосновательной клевете.

"Чмут и тебе подобные, если у вас перед тем, как разобраться в вопросе, тянутся руки к клавиатуре и возникает бессмысленный зуд написать мерзости и облить людей грязью, то держите нервы в порядке. Если у тебя и тебе подобных есть доказательства, ты не жалуйся в ОП публично, как баба, а иди с заявлением, записями разговоров и доказательствами в правоохранительные органы", – написал в комментарии под постом волонтера.

Позже на своей странице в Facebook мэр Днепра написал:

"Чмут, спишь? Завтра будет официальное заявление в Генпрокуратуру и СБУ. Каждый лживый рот во время войны должен отвечать за свои слова", – сказал Филатов.

Ранее благотворительный фонд "Повернись живим" заявил, что злоумышленники создали фейковую страницу, чтобы обворовывать неравнодушных людей, которые хотят перевести средства на помощь украинской армии.

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