Волонтеров Зеленского выгнали с избирательного участка (фото)

В Киеве волонтеры, которые в день местных выборов проводят опрос от президента Владимира Зеленского, пытались работать непосредственно в помещении избирательного участка.
Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ 25 октября.
Члены комиссии вызвали полицию.
"В Киеве на участок №800197 в 9:19 пришли два человека проводить опрос "от президента". Они пытались попасть непосредственно в помещение участка, однако члены ЦИК вызвали полицию", – сообщили наблюдатели ОПОРЫ.
После приезда полиции волонтеры покинули помещение избирательного участка и расположились на улице.
Отметим, по инструкции, волонтеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. В случае непогоды интервьюеры могут зайти под навес или в помещение, однако не заходить непосредственно на территорию участка.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах 25 октября, которые проходят в Украине.
25 октября в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя) открылись избирательные участки для проведения местных выборов.
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