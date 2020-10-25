Волонтеров Зеленского выгнали с избирательного участка (фото)

В Киеве волонтеры, которые в день местных выборов проводят опрос от президента Владимира Зеленского, пытались работать непосредственно в помещении избирательного участка.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ 25 октября.

Члены комиссии вызвали полицию.

"В Киеве на участок №800197 в 9:19 пришли два человека проводить опрос "от президента". Они пытались попасть непосредственно в помещение участка, однако члены ЦИК вызвали полицию", – сообщили наблюдатели ОПОРЫ.

После приезда полиции волонтеры покинули помещение избирательного участка и расположились на улице.

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Отметим, по инструкции, волонтеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. В случае непогоды интервьюеры могут зайти под навес или в помещение, однако не заходить непосредственно на территорию участка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах 25 октября, которые проходят в Украине.

25 октября в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя) открылись избирательные участки для проведения местных выборов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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