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Воля или тюрьма. Апелляционный суд вынес решение по приговору Стерненко

31 мая, 14:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Активиста вместе с сообщником Демчуком обвиняют в похищении и пытках местного депутата в 2015 году

Сергей Стерненко и протестующие. Фото: twitter.com/radiosvoboda

Сергей Стерненко и протестующие. Фото: twitter.com/radiosvoboda

Одесский апелляционный суд рассматривает приговор суда первой инстанции в отношении активистов Сергея Стерненко. Его оправдали по статье 187 (нападение с целью завладения имуществом пострадавшего). Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

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Суд признал недоказанной главную часть обвинения – часть 2 статьи 187, по которой ему инкриминировали нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия (речь о 300 грн, карточке ПриватБанка, разрешении на ношении травматического пистолета и 2 сим-карты мобильной связи).

Отметим, что отмена обвинения по этой статье означает, что приговор первой инстанции в 7 лет будет отменен, поскольку истек срок давности статьи.

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