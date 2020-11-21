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"Воля народа – решающая": в День Достоинства и Свободы Зеленский пообщался с участниками революций

21 ноября, 16:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Действующая власть планирует ввести инструмент народовластия

Впервые в День Достоинства и Свободы президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский заявил, что достижением трех революций является новое сознание как граждан, так и власти.

"Фраза "От меня ничего не зависит" – на сегодняшний день миф. Точно понятно, что вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа – решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти" – сказал он.

Фото: Офіс президента
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Фото: Офіс президента

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Зеленский отметил, что действующая власть планирует ввести инструмент народовластия. По его словам, это один из путей, когда воля народа будет получать форму легитимных решений.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил убеждение, что Украина станет членом Европейского Союза.

К слову, сегодня состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени президента Украины Владимира Зеленского.

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Владимир Зеленский День Достоинства и Свободы Офис президента
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