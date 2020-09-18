"Вопрос закрыт": Шкарлет ответил на обвинения в плагиате

Чиновник отметил, что есть два заключения профессиональных органов

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что в научных кругах вопрос о плагиате в его работах закрыт. Об этом чиновник заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Что касается моего плагиата: есть два заключения профессиональных органов, профессиональных представителей, опубликованные на сайте, абсолютно опровергающие те вещи, которые вы конкретно разгоняете в сети", – заявил он.

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По его словам, в научном мире есть однозначная позиция по этому поводу.

"Я абсолютно уверен, что для большей части ученых страны этот вопрос уже давно закрыт", – сказал Шкарлет.

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Ранее сообщалось, что Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования выявил плагиат в нескольких научных работах Сергея Шкарлета.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Сергей Шкарлет на испытательном сроке и должен проявить себя на этой должности в ближайшие месяцы.

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Как известно, 30 июня ученые и студенты вышли на протест против Шкарлета из-за обвинений в плагиате. Под Кабинетом министров и Офисом президента собрались сотни людей. Митингующие рассказали, что их разозлило.

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