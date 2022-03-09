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Воруют унитазы, грабят церкви и роются в объедках: российские оккупанты массово занимаются мародерством

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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9 марта, 11:49
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Факты мародерства фиксируются в Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Киевской областях
Военные РФ занимаются мародерством в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Военные РФ занимаются мародерством в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством на временно занятых территориях. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.

Как сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей и захвата гражданских помещений широко фиксируются в Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Киевской областях.

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Ограбили банк

Так, 27 февраля в Верхнем Рогачике, Херсонской области, оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Разграбили продуктовый магазин в Бобровице

1 марта российские оккупанты разграбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты вскрыли кассу, забрали продукты питания. Один из них напоследок не забыл прихватить ящик с мандаринами.

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Обокрали церковь

В этот же день в городе Корюковка Черниговской области российские оккупанты ночью обокрали церковь. По словам диакона церкви общины Скиния Александра Кошевого, они забрались ночью в храм. В поисках пищи, военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

"Залезли через окно, украли продукты в церкви. Еду они воруют – значит у них проблемы. Не давайте им ничего, пусть идут домой и просят пищу у путина", – сказал диакон.

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Украли унитазы

Также 1 марта в Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика" и ограбили продуктовый магазин.

"Грабят все, что можно. Даже магазин сантехники на Таврийском микрорайоне. Они зашли и забрали унитазы. Мы еще смеялись: "Куда он тот унитаз в БТР заберет. Хочет ли его домой, как трофей?" – рассказала журналистка Марина Савченко.

Ограбили секонд-хенд и забрали у людей еду

2 марта стало известно, что в Тростянце Сумской области российские оккупанты ограбили магазин и секонд-хенд. Об этом рассказала корреспондентка телеканала "Украина 24".

"Вот так "большая и мощная" армия Путина грабит обычные магазины у жителей небольшого города на Сумщине. И не только магазины они грабят. Они в Тростянце и других городах дошли до того, что ходят, мародерствуют, забирают у людей еду по домам", – отметила корреспондентка.

Также, по ее словам, оккупанты ограбили секонд-хенд в Тростянце и переоделись в гражданскую одежду.

Украли канцтовары из полицейского участка

6 марта, российские военные покинули захваченное здание отдела полиции в Изюме, при этом вынесли все, что могли с собой взять.

"Двери во все служебные кабинеты отдела полиции сломаны, обстановка в кабинетах нарушена, сейфы сломаны. Канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски с компьютеров похищены", – сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Из отдела полиции в Изюме оккупанты похитили даже канцелярские приборы. Фото: Нацполиция
Из отдела полиции в Изюме оккупанты похитили даже канцелярские приборы. Фото: Нацполиция

В полиции уже пообещали, что все данные будут восстановлены, а нужные для работы вещи – закуплены.

"Мы восстановим данные, и купим новое необходимое. Захватчики свою репутацию не восстановят еще долгие десятилетия. Каждое их преступление фиксируется. Каждого ждет наказание", – пообещал Сергей Болвинов.

Забрали норковые шубы из коттеджей депутатов и мясорубку

7 марта Telegram-канал советника министра внутренних дел Антона Геращенко опубликовал запись телефонного разговора военнослужащего РФ с его женой, в которой он с гордостью хвастался мародерской добычей из коттеджного городка депутатов Верховной Рады Украины.

Оккупант под именем Сережа позвонил по телефону своей жене и рассказал, что похитил две норковые шубы, полушубок из песца, дорогой станок, две музыкальные колонки Yamaha, сварочный аппарат, мясорубку, фрезер, а потом еще жаловался, что не успел угнать генератор на 10 кв.

Телевизор в военном ящике

В среду, 9 марта, телеканал "Украина 24" опубликовал видео, снятое украинскими военными. После захвата вражеской техники бойцы ВСУ обнаружили в одном из ящиков похищенный телевизор.

Разграбили сельский магазин и похитили все спиртное

В Чернобаевке под Херсоном российские захватчики также разграбили сельский магазин и похитили все спиртное.

"Напившись, террористы открыли огонь по домам людей. Мужчин, вступивших с ними в спор, как утверждают местные, расстреляли. Точное количество погибших неизвестно. Люди в селе напуганы, сейчас в основном прячутся в подвалах", – сообщает издание "Николаевские новости" в четверг, 9 марта.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Верховная Рада Украины приняла изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания за мародерство. Соответствующий законопроект №7124 был рассмотрен 3 марта на пленарном заседании Рады.

Также мы информировали, что в Украине в сложные времена активизировалось немалое количество мародеров, грабящих квартиры и дома украинцев.

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