Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Восемь областей Украины не соответствуют зеленой зоне

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
17 сентября, 09:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В стране растет количество областей с высокими показателями COVID-госпитализаций
Показатели восьми областей не соответствуют зеленой зоне карантина
Показатели восьми областей не соответствуют зеленой зоне карантина / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Все области Украины, по состоянию на 17 сентября, находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в восьми регионах страны эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Реклама

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в областях:

  • Винницкой – 80,6%
  • Днепропетровской – 52,9%
  • Ивано-Франковской области – 61,9%
  • Львовской области – 79,2%
  • Николаевской – 104,7%
  • Ровенской области – 60,0%
  • Сумской – 58,9%
  • Харьковской – 56,8%

Читайте также:

COVID-сертификат можно будет распечатать из "Дії" в ближайшее время

Сколько украинцев заболело за сутки

  • В Украине в четверг, 16 сентября, подтвердили 6624 новых случая коронавируса.
  • Всего инфекцию подтвердили у 2 338 164 человек.
  • За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 99 жителей Украины (всего – 54 750).
  • Вылечить удалось 2 228 543 инфицированных (1914 – за последние сутки).
Реклама

Ранее мы сообщали, что Украина потратила на борьбу с COVID-19 десятки миллиардов.

Также напомним, как будут работать школы Украины после усиления карантина.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

17 сентября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром социального обеспечения Украины назначен Аркадий Ершов...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять