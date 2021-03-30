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Восстановление после COVID-19 может стать бесплатным: Степанов рассказал подробности

30 марта, 11:39

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Врачи фиксируют проблемы с нервной системой и легкими

Из-за серьезных осложнений, к которым приводит британский штамм коронавируса, Минздрав инициирует финансирование пакета постковидной реабилитации.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Врачи фиксируют проблемы с нервной системой и легкими, поэтому Национальная служба здоровья организовывает финансирование реабилитации пациентов. Ожидается, что проект будет реализован уже в этом году.

Министр также подчеркнул, что уже есть контракты и договоренности на поставку в Украину 22 млн препаратов, из которых: Sinovac, AstraZeneca, Phizer, Novavax, CoronaVac и другие.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в соответствии с этапами, поэтому прививку от COVID-19 смогут получить и те, кто не записался на вакцинацию.

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Минздрав предлагает записаться в лист ожидания на вакцинацию одним из трех способов – по телефону, через сайт или приложение "Дія". Как записаться в очередь на вакцинацию и когда ее ожидать, ранее разбирался "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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