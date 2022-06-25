Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Восстановление Украины – Яценюк рассказал, что должно стать основой будущего плана

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 июня, 08:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чтобы спасти Украину, должен быть разработан новый беспрецедентный план
Для восстановления украинской экономики должен быть разработан новый беспрецедентный план, подчеркнул Арсений Яценюк
Для восстановления украинской экономики должен быть разработан новый беспрецедентный план, подчеркнул Арсений Яценюк / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Новый "план Маршалла" должен привлечь все страны Группы семи и страны свободного мира для восстановления украинской экономики, заявил глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время-онлайн дискуссии КБФ 24 июня.

Арсений Яценюк назвал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС "огромным геополитическим смещением".

Реклама

"Это чрезвычайно важное геополитическое решение, которое сделает Украину и Европу лучше, сильнее и безопаснее", – сказал Яценюк.

В то же время, подчеркнул он, это должно стать основой будущего плана восстановления Украины.

"Главный вопрос – как спасти Украину, спасти нашу нацию. Без сомнения Путин хочет уничтожить Украину и уничтожить всю украинскую нацию. Он – фашист, он – нацист, он – военный преступник. И на этом историческом этапе времени нет никакого другого пути, кроме как помочь Украине", – подчеркнул глава КБФ.

Для восстановления украинской экономики, подчеркнул Арсений Яценюк, должен быть разработан новый беспрецедентный план, традиционно называемый новым "планом Маршалла".

"Это должны быть совместные усилия свободного мира, чтобы спасти Украину", – подчеркнул он.

Но сейчас самый главный вопрос – как завершить войну.

Реклама

"И здесь большая разница между тем, чтобы завершить войну, и тем, чтобы победить. Мы должны победить в этой войне. Для того чтобы защитить Украину и каждую страну свободного мира. Другого пути нет. Мы победим", – сказал Арсений Яценюк.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 25 июня
1
Личный состав 34700
Личный состав
2
Танки 1511
Танки
3
ББМ 3645
ББМ
4
Артиллерия 764
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 241
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 184
Вертолеты
9
БПЛА 626
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2560
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Разведчик с позывным “Кот” и снайпер “Белка” - бойцы 97-го батальона 60-й отдельной пехотной бригады. Познакомились после ранений на Донбассе (оба воевали в АТО), запланировали женитьбу, но после 24 февраля поняли, что не смогут сидеть дома, и пошли на фронт, где и обвенчались…
История любви
Герої не вмирають!

Позывной "Зверь"... Михаил Завирюхин – сын легендарного разведчика-героя Игоря Завирюхина, именем которого названа улица в Броварах. С первых дней вторжения пошел добровольцем в ВСУ. Погиб под Северодонецком, выполняя боевое задание.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21296.06

Bitcoin Cash (BCH)

114.39

Binance Coin (BNB)

239.16

Ethereum (ETH)

1218.5

Litecoin (LTC)

56.59

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
41,97
-
-
57,49
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,73 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.73

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять