Восстановление Украины – Яценюк рассказал, что должно стать основой будущего плана

Чтобы спасти Украину, должен быть разработан новый беспрецедентный план

Для восстановления украинской экономики должен быть разработан новый беспрецедентный план, подчеркнул Арсений Яценюк / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Новый "план Маршалла" должен привлечь все страны Группы семи и страны свободного мира для восстановления украинской экономики, заявил глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время-онлайн дискуссии КБФ 24 июня.

Арсений Яценюк назвал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС "огромным геополитическим смещением".

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"Это чрезвычайно важное геополитическое решение, которое сделает Украину и Европу лучше, сильнее и безопаснее", – сказал Яценюк.

В то же время, подчеркнул он, это должно стать основой будущего плана восстановления Украины.

"Главный вопрос – как спасти Украину, спасти нашу нацию. Без сомнения Путин хочет уничтожить Украину и уничтожить всю украинскую нацию. Он – фашист, он – нацист, он – военный преступник. И на этом историческом этапе времени нет никакого другого пути, кроме как помочь Украине", – подчеркнул глава КБФ.

Для восстановления украинской экономики, подчеркнул Арсений Яценюк, должен быть разработан новый беспрецедентный план, традиционно называемый новым "планом Маршалла".

"Это должны быть совместные усилия свободного мира, чтобы спасти Украину", – подчеркнул он.

Но сейчас самый главный вопрос – как завершить войну.

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