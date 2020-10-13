Вовк из Печерского суда постановил снять подозрение с Вовка из ОАСК

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк обязал Офис генерального прокурора исключить информацию о подозрении председателю Окружного административного суда Павлу Вовку из Единого реестра досудебных расследований из-за якобы ненадлежащего ее вручения.



Об этом свидетельствует решение суда от 1 октября, сообщает "Слово і діло".



Согласно решению, адвокат Павла Вовка Андрей Заяц подал в Печерский суд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича в отношении ненадлежащего вручения подозрения председателю Окружного админсуда Киева, в которой просил обязать его исключить из реестра информацию о нем.

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Судья Сергей Вовк удовлетворил жалобу и обязал Офис генпрокурора исключить информацию о вручении подозрения главе ОАСК, поскольку ему вручили подозрение, когда он находился в отпуске.

Также, согласно решению суда, детективы якобы направили подозрение Павлу Вовку не по тому адресу и, таким образом, НАБУ не приняло все меры для вручения подозрения, предусмотренные УПК Украины.

Согласно сведениям на сайте Киевского апелляционного суда, Офис генпрокурора 9 октября подал аппеляцию на решение Печерского суда в пользу Павла Вовка, соответственно, вступит ли в силу постановление Печерского суда или будет отменено, зависит от решения апелляционного суда.

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Напомним, в июле Национальное антикоррупционное бюро сообщило председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку о подозрении, у него и других фигурантов дела прошли обыски.

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