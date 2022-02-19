Война дольше Второй мировой. Зеленский в Мюнхене обвинил Россию в эскалации

Президент Украины призвал Запад противостоять Путину

Владимир Зеленский напомнил о военной угрозе со стороны России / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он намекнул, что Россия лжет об отсутствии намерения вторгнуться в Украину.

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия — что не хочет нападать. Кто-то из нас врет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза", — сказал он.

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Зеленский рассказал, как на днях побывал недалеко от линии разграничения, в том числе возле обстрелянного детского сада.

"С одной стороны детский садик, с другой снаряд, который попал в него. Школа — и снаряд, который попадает в ее двор. Дети идут не в НАТО, а на уроки. У кого-то физика, и зная элементарные ее законы, даже дети понимают, насколько бессмысленны заявления, что обстрелы идут со стороны Украины. У кого-то математика, а обычные дети без калькулятора могут посчитать количество упоминаний об Украине в контексте войны в последние дни. А у кого-то история. И когда во дворе появляется воронка от бомбы, у детей появляется вопрос — как так произошло, что в XXI веке в Европе идет война длиннее Второй мировой", — сказал президент.

Зеленский призвал вспомнить, к чему привело "умиротворение агрессора" в ХХ веке. Также он напомнил, что у границ Украины сейчас стоит 150 тысяч российских солдат, и что Украина 8 лет сдерживает наибольшую армию мира.

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"Вспомните, как вопрос "зачем умирать за Данциг" обернулся необходимостью умирать за Дюнкерк и десятки других городов Европы и мира. Это страшные уроки истории", — сказал он.

По словам Зеленского, миру пора строить новую систему безопасности в Европе, пока не случилась третья мировая война с миллионами жертв. Также он рассказал, почему так важно помочь Украине в противостоянии с агрессором.

"Помощь Украине – это не то, за что она должна низко кланяться. Это ваш вклад в то, что Украина является надежным щитом", — сказал он.

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Президент отметил, что последние дни стали показательными – случились сотни массированных обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Он потребовал немедленно разблокировать переговорный процесс по Донбассу. Зеленский подчеркнул готовность Украины к переговорам в любой точке мира.

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