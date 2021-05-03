Война – это очень страшно. Девочка из Дружковки делится болезненными воспоминаниями в блоге

История семьи Сут из Дружковки Донецкой области войдет в летопись событий на Донбассе. Сейчас они живут в тишине, однако страшные картины событий 2014-го года до сих пор у них перед глазами. Болезненными воспоминаниями в своем блоге делится Алина, которой тогда было всего четыре года.

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О голосах мирных из Дружковки – говорится в сюжете новостей "Сегодня" корреспондентки Виктории Чистюхиной.

Когда весной 2014-го город оказался в ловушке между Славянском и Краматорском, семья ночевала в подвале. Там разложили ковер, принесли воду. Утром самое страшное было выходить наверх в неизвестность – они не знали, уцелели ли стены родного дома.

"У нас тряслись даже окна. Хотя это не у нас в городе было, а в Славянске, Краматорске. Слышали эти звуки, мимо летели ракеты. Это очень страшно ", – рассказывает Елена Сут.

Дочери Елены Алине тогда было четыре года. Девочка до сих пор вздрагивает, когда в небе видит самолеты.

Видео: Сегодня

За время боевых действий с Дружковки выехало много людей. Почти вся улица, на которой живет Алина, – опустела. Эти дома разрушила не война, а время. Без хозяев каждый квадратный метр постепенно терял жизни.

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О том, что болит, девочка рассказывает в своем блоге.

"Пыталась раскрыть всю историю этой войны. Думаю, что люди поймут, что война – дело очень страшная ", – говорит Алина.

Девочка уверена – необходимо передавать воспоминания потомкам.

Ее история станет одной из сотен тысяч музея Фонда Рината Ахметова "Голоса мирных".

"Ринат Ахметов он помогает многим людям. Это большая ответственность. Я ему очень благодарна", – говорит Алина.

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Музей "Голоса мирных" – это безопасное доверительное пространство для жителей Донбасса, где они могут рассказать свою историю миру.

"Фонд мечтает собрать миллион показаний, но в ближайшей перспективе ставит перед собой цель сто тысяч, из которых тысяча уже собрана", – рассказывает Юлия Ершова, директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова.

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Алина уверена, такие истории, как ее, станут мостиком между прошлым и будущим, чтобы страшные времена не повторились вновь.

"О мире мечтаем. Чтобы наступил мир и люди перестали думать, как выжить ", – говорит Алина.

Как сообщал "Сегодня", Фонд Рината Ахметова в первий раз применил совершенно новый для благотворительного сектора метод исследования. По результатам этого исследования, 3500000 человек в Донбассе получили помощь от Рината Ахметова – и именно помощь Фонда предупредила гуманитарную катастрофу в регионе во время эскалации конфликта.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией