Война между Азербайджаном и Арменией: украинцев предупредили об опасности

Накануне авиакомпания МАУ отменила полеты в Ереван из-за обострения в Нагорном Карабахе, а теперь в посольствах Украины в Азербайджане и Армении украинцев предупреждают воздержаться от визитов в эти две страны и в Нагорный Карабах.

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Посольство в Азербайджане призывает украинцев не ехать в эту страну, но в случае поездки рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью, информацию об авиасообщение между Украиной и Азербайджаном, а также избегать любых публичных мероприятий.

Нашим гражданам напоминают, что в Азербайджане действует военное положение в городах Баку, Гянджа, Сумгаит, Евлах, Мингячевир, Нафталан, в Абшеронском, Джебраильском, Физулинском, Агджабединском, Бейлаганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гейгельскому, Дашкесанском, Гедабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах. Там введен комендантский час с 21:00 до 06:00 (в этой время запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных разрешений и документов, удостоверяющих личность и установлен специальный режим въезда/выезда).

Контакты посольства Украины. Горячая линия: +994502557518 (мобильный) или телефон дежурного +994124494095 (стационарный). Кроме того, можно отправить сообщение на электронный адрес посольства emb_az@mfa.gov.ua.

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В свою очередь посольство Украины в Армении рекомендует временно воздержаться от поездок в эту страну, а также призывает граждан Украины, которые уже находятся на территории государства, сохранять бдительность и быть осторожными, не посещать районы, приближенные к армяно-азербайджанской границе и Нагорному Карабаху.

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Посольство рекомендует украинцам, находящимся в Армении, всегда иметь при себе документ (паспорт), удостоверяющий личность, и сведения о группе крови, избегать мест скопления людей. В случае попадания в район обстрела – спрятаться в ближайшее защитное сооружение гражданской обороны, убежище. В случае отсутствия приспособленных укрытий – воспользоваться неровностями рельефа.

Контакты посольства Украины в Ереване: (+ 374-10) 25-65-41, (+ 374-10) 22-97-27, (+ 374-77) 10-02-73 (в случае угрозы жизни или гибели граждан Украины).

Как сообщали новости "Сегодня", тлеющий многолетний конфликт в Нагорном Карабахе возобновился рано утром 27 сентября, когда армии Азербайджана и Армении начали обоюдные обстрелы – в ход пошли танки, самолеты, беспилотники и артиллерия. В обеих странах объявлено военное положение. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что его военные заняли несколько сел и важных высот. А уже сегодня Армения и Азербайджан рассказали о больших потерях за вчерашний день боев.

В свою очередь мировое сообщество обеспокоено обострением конфликта в этом регионе. Читайте подробнее, как мир отреагировал на войну в Карабахе.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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