Война на Донбассе и Украина в НАТО: итоги встречи Кулебы и Столтенберга

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели брифинг, во время которого прозвучал ряд важных месседжей. В частности, относительно военной агрессии России, вступления Украины в Альянс, а также эскалации конфликта на Донбассе.

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Журналисты "Сегодня" собрали самые важные заявления.

Украина не планирует наступление

По словам Кулебы, Украина не хочет войны – власти привержены решать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем.

"Если Москва начнет очередной виток насилия или будет действовать безрассудно – это будет ей дорого стоить. Украина не хочет войны, мы не планируем никакого наступления или эскалации. Украина привержена дипломатическим и политическим мерам решения этого конфликта", – сказал он.

Россия стягивает войска

Дипломат подчеркнул, что РФ продолжает накапливать войска на трех направлениях – в Крыму, на севере и на Донбассе. А за последние две недели Москва интенсифицировала воинственную пропаганду, которая призывает к ненависти к украинцам.

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"Россия на этот раз не сможет нас врасплох застать. Украина и наши друзья остаются бдительными. Мы не будем терять время, если Москва начнет новую спираль насилия", – отметил глава ведомства.

НАТО никогда не признает аннексию Крыма

Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический Альянс никогда не признает аннексию Крыма Россией. Также он добавил, что НАТО пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам, что "является крупнейшим военным усилением с 2014 года".

Россия не может вмешиваться во вступление Украины в Альянс

По мнению Столтенберга, только Украина будет решать, что готова к членству – у РФ нет права диктовать суверенным странам, что им делать.

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"Никто не может помешать или вмешиваться в этот процесс. Это суверенное право нации – обращаться за членством. Союзники в конце концов решат, когда это произойдет", – подчеркнул он.

Украина никогда не станет частью "русского мира"

Глава украинского МИДа попросил Запад ввести новые санкции против РФ, а также усилить оборонный потенциал нашей страны.

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По его словам, Кремль должен понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит России уничтожить демократию и суверенитет нашей страны.

"Украина никогда не станет частью "русского мира". А на операционном уровне нам нужны меры, которые бы сдерживали Россию. Это может быть, как отметил генсек, новый раунд санкций, которые бы подняли цену агрессии для России. Это может быть прямая поддержка и усиление оборонных возможностей Украины", – сказал Кулеба.

Украина заставит Россию вывести свои войска из Донбасса и Крыма

У Украины есть инструменты для того, чтобы заставить Россию вывести свои войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий", – заявил министр.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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