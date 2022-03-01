Война РФ против Украины: какая ситуация сейчас

Боевики продолжают вести агрессию против Украины

Боевики продолжают вести бой против нашей страны/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские боевики продолжают вести войну против Украины. Они наносят удары по гражданским объектам и людям.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Несмотря на то, что противник теряет наступательный потенциал, он продолжает наносить огневое поражение по военным и гражданским объектам и вести разведку самолетами КПС ВС РФ. В частности с использованием воздушного пространства Республики Беларусь.

Учитывая, что противник не покидает стремлений к достижению своей цели, а собственный наступательный потенциал почти исчерпан, он планирует привлечь наиболее подготовленные воинские части Республики Беларусь, которые завершают сосредоточение вдоль государственной границы Украины.

Ситуация вокруг Киева остается напряженной. На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы. Российские оккупационные войска применяют тактику уничтожения инфраструктуры и нанесения ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам, пренебрегая нормами международного гуманитарного права.

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В акватории Черного моря в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования. По всем направлениям подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии и Байрактаров удерживают определенные рубежи. Противник не добился успеха ни в одном из направлений.

Россия терпит потери

Украинские защитники продолжают методически уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.

Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.