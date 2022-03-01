Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Война РФ против Украины: какая ситуация сейчас

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 марта, 01:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Боевики продолжают вести агрессию против Украины
Боевики продолжают вести бой против нашей страны/Фото: коллаж: "Сегодня"
Боевики продолжают вести бой против нашей страны/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские боевики продолжают вести войну против Украины. Они наносят удары по гражданским объектам и людям.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Реклама

Подробности

Несмотря на то, что противник теряет наступательный потенциал, он продолжает наносить огневое поражение по военным и гражданским объектам и вести разведку самолетами КПС ВС РФ. В частности с использованием воздушного пространства Республики Беларусь.

Учитывая, что противник не покидает стремлений к достижению своей цели, а собственный наступательный потенциал почти исчерпан, он планирует привлечь наиболее подготовленные воинские части Республики Беларусь, которые завершают сосредоточение вдоль государственной границы Украины.

Ситуация вокруг Киева остается напряженной. На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы. Российские оккупационные войска применяют тактику уничтожения инфраструктуры и нанесения ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам, пренебрегая нормами международного гуманитарного права.

Реклама

В акватории Черного моря в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования. По всем направлениям подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии и Байрактаров удерживают определенные рубежи. Противник не добился успеха ни в одном из направлений.

Россия терпит потери

Украинские защитники продолжают методически уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.

Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.

Реклама

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Воздушная тревога! В Херсоне начались взрывы – видео Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
28 февраля. Уоллес Карозерс. В этот день 87 лет назад американец синтезировал первое в мире синтетическое волокно – нейлон…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять