Война сплотила Украину вокруг Зеленского. Рейтинг доверия – 91%

Новый опрос продемонстрировал рекордную поддержку

Действия Зеленского одобряет практически вся Украина / Коллаж "Сегодня"

Украинцы практически со 100%-ным результатом сегодня доверяют президенту своей страны и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который руководит обороной страны от российского агрессора, который использует Беларусь как плацдарм для наступления.

Рекордный рейтинг показали результаты социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 26-27 февраля 2022 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией украинских территорий.

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Результат

"91% украинцев поддерживают действия президента Зеленского. Не поддерживают – 6%, затруднились ответить – 3%. Важно, что с декабря 2021 года поддержка действий президента Украины выросла в три раза", – сказано в анализе "Рейтинга".

Другие итоги

По результатам опроса, 70% респондентов уверены, что Украина сможет отразить нападение российских оккупантов. И лишь 16% опрошенных не уверены в этом.

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Уровень веры в собственные Вооруженные силы за последнюю неделю существенно вырос. Ни в одном регионе не наблюдается преобладания пессимистических настроений.

Самый высокий уровень уверенности в Вооруженных силах на западе и в центре (75-78%). Относительно ниже – на юге и востоке (64-66%).

Обстановка