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Война в Украине закончится за неделю, но будет другая проблема – глава Bellingcat

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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10 марта, 03:03
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В РФ понимают, что эту войну им уже не выиграть, поэтому вскоре военные действия могут прекратиться. Однако это не значит, что оккупанты признают свой провал
Христо Грозев предсказал окончание войны в Украине
Христо Грозев предсказал окончание войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что война России против Украины закончится через неделю. Однако РФ может "заморозить" ее, чтобы не остаться в проигрышной ситуации.

Об этом он рассказал в интервью с Алесей Бацман.

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"Сложно назвать конец, потому что, скорее всего, он будет неотрывочный. Боюсь, что будет период, когда непонятно – закончилась война, или нет. Но кровопролития больше не будет и это самое важное. Я думаю, что мы приближаемся к этому. Это вопрос недели или, может быть, 10 дней", - сказал Грозев.

Он добавил, что в РФ понимают, что их позиции ослабляются. Оккупантам будет выгодно даже не называть эту войну законченной, потому что придется признаться о потерях и признавать провал. Россия может оставить войну на замороженном этапе.

Армии Путина предрекли позорный конец

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не видит вариантов для российской армии в Украине. Он считает, что путинские войска ждет позорный конец на нашей земле.

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По словам Арестовича, окружать одновременно четыре крупных города (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты.

"Их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться… Российской армии в Украине – конец. Страшный, разгромный, позорный, такой, что содрогнется сама история", -объяснил он.

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