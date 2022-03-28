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Война завершится после освобождения Мариуполя – прогноз экстрасенса

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28 марта, 14:53
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В то же время Россия не объявит о капитуляции, хотя ее военные будут бежать из Украины

В Украине придет мир после победы над Российской Федерацией. При этом не следует рассчитывать на полноценную капитуляцию России.

Об этом рассказал экстрасенс Роман Шептицкий в эфире канала Украина 24.

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Он увидел на каратах, что Украина обретет не только мир, но и долгожданное возвращение своих территорий. При этом россияне все еще будут продолжать попытки совершить наступление на наши территории.

Подробный прогноз

Первая карта – аркан мира. Но, к сожалению, он пока перевернут.

"То есть это тот мир, который мы ожидаем и хотим, но перевернутый мир это еще пока хаос. Актуальная ситуация – война. Здесь (на карте, – ред.) нарисована беременная женщина. Она выносит рождение нашей свободы, нашей победы, мира в Украине. Уже вот-вот должно быть", – объяснил экстрасенс.

Вторая карта наступления. Попытки наступления врага. Карта усиления нашей стороны. Выбивание врага. Такая вот четверка мечей. Это сторона Украины, когда мы знаем, как воевать и имеем, чем воевать и уверенно двигаемся к цели.

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Третья карта символизирует изгнание и бегство врага.

"Слово "капитуляция" ни разу по энергиям не идет. Мне идет бегство, мне идет страх врага. Мне идет, что они могут сдаваться в плен. И сами убегать. Я очень сомневаюсь, что сторона России признает свое поражение. Максимально, что они признают, что их операция успешно выполнена и они отсюда должны убраться" , – объяснил Шептицкий.

Четвертая карта , которая идет в расписании, – "карта-подсказка". Она говорит о том, что должны прийти положительные новости. Буквально два дня назад в медитации тоже был такой образ, который по энергии являет собой голубя мира. Пришла такая информация, что скоро с мероприятия будут положительные новости.

По его словам, большая энергетическая привязка идет в Мариуполь. И когда город будет полностью освобожден, тогда и во всей Украине наступит мир.

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Пятая карта говорит о результате.

"О том, что мы забираем обратно свое. То, что было в оккупации. Сегодня она в прямой позиции. И это значит, что мы возвращаем себе свое. Это карта прибыли, то есть это то, что к нам прибывает", – добавил Шептицкий.

Также экстрасенс добавил, что во время медитаций к нему пришло такое послание: когда будет полнолуние и когда он пройдет фазу от полного до нуля, до молодого, тогда будет ключевая дата.

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Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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