Война завершится после освобождения Мариуполя – прогноз экстрасенса

В Украине придет мир после победы над Российской Федерацией. При этом не следует рассчитывать на полноценную капитуляцию России.
Об этом рассказал экстрасенс Роман Шептицкий в эфире канала Украина 24.
Он увидел на каратах, что Украина обретет не только мир, но и долгожданное возвращение своих территорий. При этом россияне все еще будут продолжать попытки совершить наступление на наши территории.
Далее по теме
Подробный прогноз
Первая карта – аркан мира. Но, к сожалению, он пока перевернут.
"То есть это тот мир, который мы ожидаем и хотим, но перевернутый мир это еще пока хаос. Актуальная ситуация – война. Здесь (на карте, – ред.) нарисована беременная женщина. Она выносит рождение нашей свободы, нашей победы, мира в Украине. Уже вот-вот должно быть", – объяснил экстрасенс.
Вторая карта наступления. Попытки наступления врага. Карта усиления нашей стороны. Выбивание врага. Такая вот четверка мечей. Это сторона Украины, когда мы знаем, как воевать и имеем, чем воевать и уверенно двигаемся к цели.
Третья карта символизирует изгнание и бегство врага.
"Слово "капитуляция" ни разу по энергиям не идет. Мне идет бегство, мне идет страх врага. Мне идет, что они могут сдаваться в плен. И сами убегать. Я очень сомневаюсь, что сторона России признает свое поражение. Максимально, что они признают, что их операция успешно выполнена и они отсюда должны убраться" , – объяснил Шептицкий.
Четвертая карта , которая идет в расписании, – "карта-подсказка". Она говорит о том, что должны прийти положительные новости. Буквально два дня назад в медитации тоже был такой образ, который по энергии являет собой голубя мира. Пришла такая информация, что скоро с мероприятия будут положительные новости.
По его словам, большая энергетическая привязка идет в Мариуполь. И когда город будет полностью освобожден, тогда и во всей Украине наступит мир.
Пятая карта говорит о результате.
"О том, что мы забираем обратно свое. То, что было в оккупации. Сегодня она в прямой позиции. И это значит, что мы возвращаем себе свое. Это карта прибыли, то есть это то, что к нам прибывает", – добавил Шептицкий.
Также экстрасенс добавил, что во время медитаций к нему пришло такое послание: когда будет полнолуние и когда он пройдет фазу от полного до нуля, до молодого, тогда будет ключевая дата.
Раньше мы писали:
- Путина защищают черные маги. Мольфары Украины объявили войну президенту РФ
- Почему Путин начал войну против Украины 24 февраля объясняет нумеролог