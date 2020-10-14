Портреты из окопов. 9 историй женщин об армии

Новый государственный праздник – День защитника Украины – кое-кто воспринимает, как некую "кальку" с Дня Советской армии. В школах девочки уже готовят "праздничную программу" для одноклассников. А родительские комитеты – собирают деньги на подарки "будущим защитникам страны".

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Впрочем, воспринимать 14 октября исключительно как мужской праздник может лишь тот, кто очень плохо разбирается в реалиях современной Украины и мира в целом. Кто очень мало знает о войне, которая продолжается на нашей земле, и войнах, которые ведутся в многочисленных горячих точках. И кто не очень понимает, какой груз в этих войнах взяли на себя украинские женщины.

Защищать Родину должны мужчины – такие стереотипы вкладывались в сознание десятилетиями. Но еще несколько сотен лет назад на территории Украины существовали целые боевые женские "сестринства", где женщин учили владению подручным "оружием" – ухватами, цепями, большими ножами. Ведь враг мог коварно напасть со всех сторон, пока мужчины обороняли родной край на другом фронте. И тогда защита дома, детей, села, общины ложилась на плечи женщин.

И еще больше мы должны ценить и уважать женщин, которые выбрали для себя эту нелегкую миссию сегодня.

Накануне праздника журналисты сайта "Сегодня" обратились к защитницам Украины с просьбой рассказать о себе, ответив на несколько вопросов. Вот эти вопросы:

Расскажите, как вы пришли в такую ​​неженскую профессию (или попали на войну)? Что стало определяющим в вашем решении? Что самое трудное для женщины в армии? Что проще всего для женщины в армии? С чем вы можете смириться в армии и с чем – нет? Как считаете, что труднее – воевать на фронте или ждать в тылу? Если бы ваш сын или дочь выбрали для себя путь военного, вы бы одобрили их выбор? О чем мечтаете?

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Одинаковые вопросы. Но ответы на них где-то очень похожи, а где-то очень разные. Так же, как и судьбы.

"Самым трудным было расставание с детьми"

Мирослава Мирная

Участница АТО. Принимала участие в боевых действиях вместе с военными 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", а также в составе 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Сегодня – старший солдат военного резерва. Мать троих детей.

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На самом деле меня Сашей зовут, а Мирослава Мирная – это позывной. Я сама из Донецка. Когда все это начиналось, я мирно работала в магазине и воспитывала вместе с мужем троих детей. Затем все изменилось после того, как СБУ сдали, как город бомбили... В конце 2014 года забрала маму и детей и уехала под Авдеевку. Муж с нами не поехал – он планировал вывезти детей в Россию. В Очеретино под Ясиноватой с бойцами познакомилась, и все... Понесло... Это не человек выбирает войну, я не знаю, как бы я сейчас жила, если бы тогда не пошла на передовую. Воевала с ребятами 93-й бригады – ездили с РСЗО "Град". В 2015 году перевезла детей в Павлоград и пошла учиться в Полтаве на военного связиста. Затем подписала контракт. Служила минометчицей. Самым трудным было расставание с детьми. Быть вдали от них. Что касается самой службы, то лично мне не было сложно, если говорить о каких-то физических нагрузках. Никаких конфликтов с собратьями, связанных с тем, что я женщина, не было. Наоборот: мужчины оберегают женщин, стараются лишний раз не подвергать риску. Не везде, конечно, так было. Но, например, когда я служила в минометном подразделении, ребята нас оберегали. А вот штабные офицеры, наоборот, пугали, что отправят в самое пекло. Однако для меня, как для женщины, в армии не было ничего сложного. Но нельзя смириться с изменой. У нас был офицер, который, как оказалось, "сдавал" информацию врагу. Затем его арестовали. И еще не могу смириться с хамством. Его иногда позволяют себе старшие офицеры, проверяющие. Идти на войну страшно, но возвращаться в сотни раз страшнее, здесь больше непонимания... Сломанная психика и проблемы со здоровьем, как у большинства ветеранов. Но если бы был выбор, прожила бы всю жизнь так же. Мои дети еще малы. Они меня поддерживают всегда. Старшие уже учатся защищать Родину: ходят на боевой гопак и на учебно-полевые сборы! Но я мечтаю о МИРЕ!

"Определяющей стала война на востоке Украины"

Виктория Антонюк

23 года, связистка, военнослужащая 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Мама двоих детей. Сейчас в декретном отпуске.

Еще когда училась в школе, очень хотела стать военной. А когда началась война, то я уже не просто хотела – я поставила себе это как цель. В 18 лет пошла защищать Родину. Определяющим в моем решении все же стала война на востоке Украины. По моему мнению, для женщины самое трудное в армии – это разлука на длительное время с семьей. В армии ничего простого, а тем более простого для женщин, нет. Смириться можно со всем, но не с бессмысленными приказами командиров. Для меня труднее ждать в тылу, чем воевать на фронте. В будущем мне бы хотелось, чтобы мои дети были военными. Но не хотелось бы, чтобы они увидели войну. Я мечтаю о мирном небе над головой. И чтобы каждая мать и отец дождались своих детей живыми домой!

"Выполняю обязанности наравне с мужчинами"

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Юлия Гаманенко

Майор ВСУ. В рядах украинской армии более 10 лет. Служила в войсках специального назначения, в командовании десантно-штурмовых войск. Сейчас офицер Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

Не считаю, что служба в армии это не женское дело, профессия для меня – это "совковый" стереотип. Сделала свой выбор сознательно: военную форму надела, когда поступила в Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко на специальность "военная политология". Получив звание лейтенанта, поехала служить в войска специального назначения в Кропивницкий на должность офицера-политолога воинской части. По опыту скажу, что для многих женщин в армии проблема – непонимание своей мотивации к выполнению служебных обязанностей. Иногда женщины не понимают специфику военного социума, свою роль и место. Вопрос "что проще в армии для женщины" – не ко мне. Я выполняю обязанности наравне с мужчинами – от заступления в суточные дежурства до командировок. Не могу смириться в армии с двойными стандартами. Когда одним позволено все, а для других есть ограничения. Труднее воевать на фронте или ждать в тылу? У каждого свои задачи, обязанности, условия выполнения. Когда пришла война, когда россияне начали убивать моих товарищей, я вела учет безвозвратных потерь. Самым сложным был 2014 год, когда наши десантники участвовали в ожесточенных боях. И каждый день было от одного до 50 погибших военных. В боевых условиях на войне нужно быстро принимать решения и нести ответственность, чтобы сохранить жизни личного состава. Я родом из Холодного Яра, из семьи военнослужащего. Поэтому если мои дети захотят служить в Вооруженных силах Украины, то поддержу их выбор. Мечтаю, когда Украина победит. Мечтаю, чтобы любимый, который сегодня воюет на востоке Украины, вернулся живым и здоровым.

"Мужчины не любят, когда ими командуют"

Рита Лихнякевич

45 лет, старший лейтенант ВСУ, помощник командира – начальник службы. Проходит службу в объединенном центре обеспечения горючим в г. Смела Черкасской области. В рядах ВСУ 25 лет.

Не согласна, что профессия неженская, ведь наши славные предки имели женщин-воинов. Я из семьи военнослужащего. Наша династия: дед – офицер-артиллерист, отец – офицер-связист, старший брат – офицер авиации. Поэтому надеть форму стало моей мечтой с детства. На военную службу по контракту пошла в 19 лет. Моя мама не очень одобряла мой выбор, ведь она как жена офицера преодолевала трудности переездов и организации быта. Однако поддержала мое желание служить в армии потому, что это был мой выбор и свой жизненный путь я должна была пройти самостоятельно. Определяющей в моем выборе стала волна патриотизма, что проникала в каждого из нас, вчерашних школьников, ведь Украина получила независимость. Шаг за шагом я прошла путь от солдата до старшего лейтенанта. Что самое трудное? На самом деле есть трудности. Это и бытовые вопросы: медицинское обеспечение для женщин, вещевое обеспечение – размеры формы и обувь больше рассчитаны на мужчин. Также существует проблема размещения женщин в полевых условиях. Карьерный рост – мужчины не любят, когда ими командуют. Приходится настойчиво и много работать над собой и дополнительно учиться, чтобы соответствовать занимаемой должности и быть наравне с мужчинами. Проще всего в армии женщине попросить о помощи. Я могу смириться с усталостью, перегрузкой, трудностями. Однако для меня как для женщины почти невозможно смириться с грубостью и ненормативной лексикой. Невозможно сравнивать службу на фронте и ожидания защитника дома. Участвовать в боевых действиях очень сложно, ведь это готовность отдать жизнь каждую минуту. Знать при этом, что дома ждет семья, но обязанность защиты Отечества – высшая цель. Находясь в тылу, ждать родных людей – сложнейшая миссия! Ведь помочь физически и морально поддержать, разделить сложности и лишения в службе на расстоянии практически невозможно. А пользование мобильным телефоном во время боевых действий разрешено только при определенных условиях. Мы ждем своих сослуживцев в тылу, постоянно переживаем за них. Любое обращение от командированных коллег по телефону о них или членах их семей командованием нашей части рассматривается немедленно и вне очереди. У меня нет своих детей, но выбор пути военного – сложный и почетный. Конечно, я одобряю такой выбор. Я мечтаю о мире. Мечтаю, чтобы наши знания и опыт, профессионализм применялись нами на учениях. А еще мечтаю о путешествии по Украине. Я хочу пешком пройти и увидеть достопримечательности нашей Украины.

"Моя дочь пошла защищать Отечество. Я ее поддерживаю"

Людмила Калинина

Доброволец батальона "Донбасс". В АТО с первых дней. Разведчица, командир разведывательного взвода. Выводила колонну разведки из окружения под Иловайском в группе "Ветер". Была ранена и попала вместе с другими бойцами в плен в Червоносельском. Семья получила сообщение о гибели, однако Людмила выжила. После выздоровления вернулась в АТО, воевала в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы. Вернувшись домой, создала и возглавила неформальную организацию женщин-участниц АТО. Награждена боевыми орденами и медалями. Мать двоих детей.

Решающим фактором моего участия в войне, наверное, стал захват Крыма "зелеными человечками". А еще мой город находится практически на границе с Донецкой областью. По работе часто ездила туда. И видела, что начинается там. Появилось ощущение, что мы на пороге чего-то страшного. На тот момент я общалась с Семеном Семенченко, который в мае предложил приехать в добровольческий батальон в качестве медика (я по специальности медсестра) и помочь с лекарствами, которые предоставили волонтеры. И я решила ненадолго поехать и помочь. 23 мая я окончательно поняла: это война. В этот день в Карловке погибли пятеро моих собратьев из батальона. Мы знали, что убили их россияне и бывшие "беркута" – батальон "Восток". И я сделала свой выбор. Самое трудное для женщины – доказать окружающим, что ты можешь быть бойцом. Что война – женского рода! И мы можем отстаивать свою Родину наравне с ребятами. Для меня нет разделения на "проще" или "сложнее". Есть понимание, почему ты пошла. Есть мотивация. Все от этого зависит. Невозможно смириться с наследством и атавизмами СССР. Но, к сожалению, они еще в армии есть. И плохо влияют там на все. Для меня труднее ждать с войны, чем воевать самой. Потому что когда ждешь, ты остаешься один на один с неизвестностью. В любой момент тревога и надежда сменяют друг друга. И это действительно трудно. Моя дочь пошла защищать Отечество. Я ее поддерживаю! Я мечтаю о мире в Украине с нашим Донбассом и Крымом.

"Самое трудное для женщины в армии – добиться уважения от мужчин"

Юлия Литвин

20 лет. Военную форму надела в 17 лет. Окончила военный колледж в городе Збараж. Планирует в ближайшее время подписать контракт и служить в Национальной гвардии Украины. Дочь Людмилы Калининой.

Я росла без отца, и для меня мама была всем. Поэтому когда она пошла добровольцем на войну, я поняла, что лучше делать что-то для страны, оставить после себя небольшую историю, чем сидеть перед телевизором и ничего не делать. А определяющим в моем решении стало то, что мама попала в Иловайск, была ранена и вернулась домой. Она стала для меня примером на всю мою жизнь. По моему мнению, самое трудное для женщины в армии – добиться уважения от мужчин. Потому что многие думают, что женщины должны оставаться дома, заниматься семьей. И забывают, что женщины также крепки как силой, так и духом. Армия – это не просто. Ни для мужчин, ни для женщин. В армии я могу смириться со всем, кроме неуважения к женщинам. Трудно на фронте. И трудно в тылу. В тылу ты не можешь даже представить, чего ожидать, ведь на фронте все непредсказуемо. И это очень давит на психику. А на фронте тяжело в том, что ты лицом к лицу со смертью. В любой момент можешь погибнуть сам или держать умирающего собрата, всего в крови, и не знать, какими словами сообщить его родным. У меня детей пока нет. И как буду относиться к их решению стать военным – сложно представить. Думаю, сын в любом случае пошел бы в армию – хотя бы на срочную службу. А если дочь захочет, то я бы ее отпустила, как бы тяжело мне ни было. Я поддерживала бы их, потому что это их выбор, против которого я не имела бы права пойти. Я мечтаю, чтобы в нашей стране скорее закончилась война. И чтобы новое поколение знало о ней только из книг по истории, воспоминаний и по дням чествования наших героев.

"Хочу защитить своего мужа, родителей, брата и родных от того, что происходит на востоке Украины"

Мария Павленко

Майор ВСУ, форму надела в 2005 году, вступив в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на специальность "политология". Служила в Василькове, потом в Киеве. Участница АТО: в рамках ротации несла службу в Счастье, Лисичанске, Рубежном, Северодонецке (в то время сектор А). Сейчас служит в Главном управлении морально-психологического обеспечения ВСУ.

С детства мечтала стать офицером и осуществить мечту дедушки – прапорщика Николая Мельниченко, который хотел, чтобы его сын – мой папа – пошел по его стопам. Дедушка был настоящим примером для меня, лидером, которого уважали и любили. После его смерти я решила, что пойду по его стопам. С началом вооруженной агрессии России совместно с отделом по работе с личным составом мы психологически готовили бойцов части к ротации в зону проведения АТО. В первый год войны катастрофически не хватало психологов, Генштаб ВСУ формировал группы для работы с личным составом в зоне АТО. Я была первой женщиной-офицером, которая от нашей части поехала на фронт. Родители сначала не могли в это поверить, у них даже возникали мысли о моем увольнении, но здравый смысл и любовь к дочери и уважение к ее мечтам все-таки победили. Они меня поддержали, помогли собраться, периодически мы общались, они были моей опорой в те дни. Меня часто спрашивают: что ты делаешь в армии? сколько еще планируешь служить? почему не занимаешься чем-то другим? У меня на все эти вопросы только один ответ: я присягала на верность украинскому народу, я хочу защитить своего мужа, родителей, брата и родных от тех событий, которые происходят на востоке Украины. Кто это сделает, как не мы?

Пожалуй самым тяжелым для меня было заслужить доверие подчиненных, в некоторой степени, авторитет. И еще – всегда быть осведомленной по любым вопросам. Ведь если не знаешь, что спросят, какие проблемы волнуют бойцов – то как их можно решить? Простой для меня во время службы была и есть форма, которую я без проблем надеваю каждый день. Мне доставляет удовольствие работа с людьми, которая постоянно заставляет меня учиться чему-то новому. Трудно смириться с войной в нашей мирной, процветающей стране. Война унесла жизни лучших сыновей и дочерей Украины. Мы с этим живем и никогда не должны забывать, ведь эту цену мы платим за нашу независимость. Если бы мой муж был военным, я бы, наверное, не смогла его ждать спокойно дома. Всегда была бы у него, мы бы служили в одной части. Но, к сожалению или к счастью, у нас разные профессии, и ему приходится меня ждать. Поэтому я только могу догадываться, как это – ждать в тылу своего любимого/любимую. Я уверена, что мои будущие дети пойдут по моим стопам. Ведь даже моя племянница Дарья в свои 6 лет мечтает стать защитницей Украины! Я мечтаю о полноценной семье, о получении образования оперативно-тактического уровня в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского.

"Нет неженских профессий и задач"

Ирина Петренко

Капитан запаса Службы безопасности Украины. Председатель Хмельницкой областной организации Союза офицеров Украины. Военная волонтерка с 2014 года. Осуществила 69 поездок в зону АТО вместе с мужем, который погиб в июле 2015 года как волонтер.

Я из семьи потомственных военных. Поэтому с выбором профессии у меня вопросов не было. Служила в Службе безопасности Украины, с 2003 года занимаюсь общественной деятельностью. В июня 2014 года мой сын – офицер пограничной службы – попросил помочь бронежилетами и касками. С этого началась моя волонтерская деятельность и в дальнейшем стала заметной частью моей жизни. Некоторое время руководила производством на одном из заводов города – мы изготавливали и ремонтировали оружие и технику для АТО. Считаю, что для сильной женщины, которая любит своих детей и свою Родину, нет неженских профессий и задач. Надеюсь, что я именно такая женщина. Которая до последнего вздоха сможет помогать нашим защитникам Украины. Сейчас женщины в армии почти на одном уровне с мужчинами. Женщины это доказали, даже женщины-снайперы лучше мужчин. Это доказано во время войны. Но в целом я против такой работы для женщин. Сравнить, что труднее – воевать или ждать в тылу, сложно. У меня не было возможности воевать. Но представляю, что происходит в зоне боевых действий и насколько там тяжело. Однако далеко не просто и тем, кто ждет возвращения своих родных живыми и невредимыми. Нельзя смириться с тем, что теряешь близких людей, боевых товарищей. Оба моих сына – пограничники. Младший уже оставил службу, старший – майор Государственной пограничной службы Украины, один из лучших кинологов. Настоящий специалист своего дела. Моя самая заветная мечта – чтобы в ближайшее время закончилась война. И чтобы все бойцы вернулись живыми и невредимыми. Они мне пообещали это.

"Военная служба – это вызов, и прежде всего самой себе"

Александра Кузнецова

По специальности – журналист. Работала в пресс-службе Национальной академии внутренних дел, в начале 2018 года подписала контракт с Национальной гвардией Украины. Сейчас служит в Департаменте борьбы с наркопреступностью Нацполиции.

С детства быть офицером даже не мечтала. И не подозревала, что придется носить погоны. Но так сложилось, что мой муж – военнослужащий. Служил в спецподразделении "Омега" НГУ, часто выезжал в АТО. Потом мне предложили должность в Первой Президентской бригаде оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко НГУ. И я решила попробовать свои силы в военном деле. Муж был против, но сказал, что поддержит любой мой выбор. Родители, услышав о моем намерении сменить работу, были шокированы, но отказывать не стали – характер упрямый. Что меня в тот момент побудило – не знаю. Мне просто хотелось лучше понимать своего парня (на тот момент), лучше понимать его переживания, поддерживать его. Я всегда видела, как он много и тяжело работает, хотелось разделить с ним эту ношу. Вот только тогда я не знала, что будет так тяжело. Мысль о том, что я буду приносить пользу людям, только добавляла стимул не опускать руки. Потом я потихоньку втянулась, освоила азы военной профессии, и служба стала в радость.

Самое трудное для женщины в армии – оставаться женщиной. Военная служба – это вызов, и в первую очередь самой себе. Трудно быть наравне с военными-мужчинами. Мужчины от природы физически сильнее, а женщинам-военным нужно всегда работать над собой, тренироваться. Для меня это был вызов. Также для меня было очень сложно совмещать службу (она мне действительно приносила много удовольствия) и семейные отношения. Понятие выходных или выспаться не существовало. Та же существуют "не могу", "не знаю", "не хочу" "не получается". Спасало только то, что дома прекрасно понимают все нюансы службы, помогают и поддерживают. Если ты полностью отдаешься своему делу, службе, значит, для результата нужно бороться и прилагать усилия. Так что служба – дело не простое. Просто женщина-военнослужащий может выбирать направления, больше подходящие для нее (кадры, кинология, пресс-служба, штаб, психология), хорошо выполнять работу, и это будет не так сложно, как, например, управлять подразделением. Смиряться – это не позиция для военного. Всегда нужно бороться до последнего – за пост, за условия труда, за отношения. Главное – желание менять что-то к лучшему и не давать слабину. Каждый должен выполнять свою работу и быть компетентным. По мне, так в тылу труднее. На фронте ты выполняешь задания и знаешь: если кто-то ошибется, то цена ошибки – жизнь. Твоя, сослуживцев или мирного населения. А в тылу больше волнуешься. Если бы наш сын или дочь захотели стать военными, безусловно, поддержала бы их выбор. В армии закаляется характер. Считаю это хорошей школой жизни: человек становится дисциплинированным, физически развитым, постоянно движется, учится планировать свою жизнь и время. Также всегда есть возможность найти новые знания и навыки. И наконец, военная служба – это почетно, не каждый готов за Родину жизнь отдать. Я мечтаю о большой крепкой семье. Чтобы дом был наполнен детским смехом. Мечтаю завести собаку – овчарку. Мечтаю всегда служить с профессионалами в своем деле. А также чтобы все мы – военные, полицейские, спасатели, пограничники – возвращались домой со службы, спецопераций, войны целыми и невредимыми...

По данным Главного управления персонала Генштаба Вооруженных сил Украины, только в ВСУ в прошлом году проходили службу более 27 000 женщин-военнослужащих, из них 949 – старшие офицеры. В 2008 году их было всего 1800. Количество женщин военнослужащих растет ежегодно.

Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлен 9916 женщинам, 166 из них с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

За время АТО/ООС 7 женщин-военнослужащих погибли...

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