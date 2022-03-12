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Войска Беларуси готовы вступить в войну с Украиной – нардеп

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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12 марта, 07:37
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Белорусские войска постоянно перемещаются около границы с Украиной
Беларусь участвует в войне против Украины
Беларусь участвует в войне против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Республика Беларусь де-факто пребывает в состоянии войны с Украиной, так как она осуществила акт агрессии, когда предоставила свое воздушное пространство и свою сушу для атак на нашей территории.

Об этом заявил украинский нардеп Федор Вениславский в прямом эфире Украина24.

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"Мы должны понимать, что не смотря на то, что в сухопутном плане войска Беларуси не берут участие непосредственно в боевых действиях на территории Украины, но они постоянно демонстрируют свою готовность к вступлению в сухопутную войну. А вообще Республика Беларусь с первых дней войны по всем нормам международного права де-факто пребывает в состоянии войны с Украиной, потому что она осуществила акт агрессии, когда предоставила свое воздушное пространство и свою сушу для атак по территории Украины", – сказал депутат.

По его словам, батальоны республики постоянно осуществляют передислокацию, они то приводят, то уводят их от границы с Украиной.

"Они делают угрозу, мы на нее реагируем", – добавил он.

Интернациональный легион против России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, являющимся друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против российских захватчиков.

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