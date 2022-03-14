Войска РФ снова ударили по мирным жителям Ахтырки, есть погибшие

Российские войска ночью ударили по городу Ахтырка в Сумской области. В результате погибли по меньшей мере три человека.
Об этом сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко в видеообращении утром 14 марта.
"Ночью была авиабомбардировка города Ахтырка. Ударили по частному сектору, по жилым домам, где погибли по меньшей мере трое гражданских. Других еще пока не нашли", – сообщил он.
Кузьменко подчеркнул, что летчики, бомбящие город Ахтырка, должны понимать, что они убивают мирное население.
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Мэр добавил, что вражеское войско деморализовано, российских военных уничтожают везде, где они наступают.
"Именно из этой бомбардировки можно понять, что они бомбят мирное население и стараются нас уничтожить как нацию", – добавил мэр Ахтырки.
Тростянец остается в оккупации российских фашистов
Город Тростянец в Сумской области остается под контролем российских оккупантов. Враг стреляет из населенного пункта в разные направления.
"Тростянец остается в оккупации российских фашистов. Их штаб на железнодорожном вокзале станции Смородино. Там они выставили технику и стреляют из нее по населенным пунктам. Российские орки — изверги. Мы не простим эту войну никогда! Им не место в цивилизованном мире", — написал в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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