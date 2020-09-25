Воюющие на Донбассе военные получат премию: министр назвал сумму

Украинские военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе, получат 250 млн гривен в качестве премий за июль и август, согласно указу министра обороны Андрея Тарана.

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Об этом, как сообщила 25 сентября пресс-служба Министерства обороны Украины, заявил сам глава ведомства.

"На текущий 2020 год необходимыми средствами для выплаты указанного вознаграждения Минобороны обеспечено", – заверил Таран.

В Минобороны уверяют, что его указ никак не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе, а также назвали манипулятивным и политизированным толкование условий этих выплат как "введение штрафов" за нарушение режима тишины.

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По словам Тарана, подобное вознаграждение было введено впервые за все время, что действует особый период. Они его получат отдельно от всех остальных выплат и премий.

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Напомним, что ранее стало известно о новом приказе министра обороны, который предполагает штрафы и лишение премий за ведение ответного огня по российским оккупантам на Донбассе.

Новый режим прекращения огня начался на Донбассе 27 июля. За это время на фронте не погиб и не был ранен боевиками ни один украинский боец, хотя оккупанты регулярно нарушают перемирие.

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