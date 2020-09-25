Воюющие на Донбассе военные получат премию: министр назвал сумму

Украинские военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе, получат 250 млн гривен в качестве премий за июль и август, согласно указу министра обороны Андрея Тарана.
Об этом, как сообщила 25 сентября пресс-служба Министерства обороны Украины, заявил сам глава ведомства.
"На текущий 2020 год необходимыми средствами для выплаты указанного вознаграждения Минобороны обеспечено", – заверил Таран.
В Минобороны уверяют, что его указ никак не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе, а также назвали манипулятивным и политизированным толкование условий этих выплат как "введение штрафов" за нарушение режима тишины.
По словам Тарана, подобное вознаграждение было введено впервые за все время, что действует особый период. Они его получат отдельно от всех остальных выплат и премий.
Напомним, что ранее стало известно о новом приказе министра обороны, который предполагает штрафы и лишение премий за ведение ответного огня по российским оккупантам на Донбассе.
Новый режим прекращения огня начался на Донбассе 27 июля. За это время на фронте не погиб и не был ранен боевиками ни один украинский боец, хотя оккупанты регулярно нарушают перемирие.
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