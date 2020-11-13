ВОЗ ответила, когда Украина получит первую партию вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

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Об этом председатель Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил Deutsche Welle.

Он напомнил, что Украина выразила заинтересованность быть частью механизма Фонда глобальной доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования Фонда, и определяет группы риска, которые следует вакцинировать первыми.

Ярно Хабихт не уточнил, речь идет о вакцине, которую разработала и испытывает немецкая компания BioNTech вместе с американской Pfizer или о другой. В то же время он отметил, что каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равном 20% от численности населения. ВОЗ это называет "справедливым распределением", чтобы соблюдать принципа равенства на первом этапе кампании по прививанию от COVID-19.

"Транш, который покрывает 20% процентов населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями", – отметил глава Офиса ВОЗ в Украине.

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Напомним, американская фармкомпания Pfizer уже распродала 82% запасов своей вакцины от коронавирусной инфекции.

Также напомним, 10 ноября президент Владимир Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и попросил поддержки Берлином Киева в приобретении вакцины от коронавируса, чтобы Украина была не в конце "очереди" на ее получение, а в первых рядах.

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