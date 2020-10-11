ВОЗ поставил диагноз украинцам: каждый пятый – психически больной

В Украине восемь миллионов граждан живут с психическими расстройствами.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине в Facebook.
Как отметили в организации, всего в мире таких людей около 1 миллиарда, но только немногие из них имеют доступ к качественным услугам.
"Cтигматизация, дискриминация и нарушения прав человека все еще широко распространены", — считают в ВОЗ.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, вооруженный конфликт на Донбассе, который длится шесть лет, повлиял на психическое здоровье около 2 миллионов жителей.
Подробнее, как участники вооруженного конфликта на Востоке нуждаются в психолого-психиатрической помощи читайте в материале: "Изнанка войны на Донбассе: "восточный синдром" и изломанная психика".
Война на Донбассе — это не только погибшие и раненые. Среди военных и бойцов добровольческих батальонов тревожит рост так называемых психогенных расстройств, которые уже получили название "восточный синдром" по аналогии с "вьетнамским" и "афганским".
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