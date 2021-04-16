Мир под угрозой – подозревают, что ВОЗ знала о пандемии за три месяца до появления COVID-19

Единственный доклад о готовности к мировой эпидемии инфекционного заболевания был опубликован в сентябре 2019-го. Скептики говорят: ВОЗ что-то знала

В докладе Всемирной организации здравоохранения, появившемся за три месяца до того, как в Китае зарегистрировали первый случай COVID-19, прямым текстом указано: "Мы стоим перед очень реальной угрозой быстро распространяющейся и высоколетальной пандемии респираторного патогена, который способен убить от 50 до 80 миллионов человек и уничтожить до 5% мировой экономики… Мы должны работать на опережение".

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О докладе неожиданно вспомнили на этой неделе. Утверждают, что ВОЗ была в курсе этой истории заранее. Или даже спровоцировала пандемию. Такие идеи обычно называют "теорией заговора". Им не принято слишком доверять. Мы задумались, а есть ли другое объяснение тому предупреждению ВОЗ?

Почему ВОЗ заявили об угрозе именно тогда?

Причина таких опасений – рост количества вспышек инфекционных заболеваний. ВОЗ зарегистрировала 1483 эпидемии в 172 странах с 2011-го по 2018 гг.

Масштабные вспышки эпидемий, по оценкам ВОЗ, предвещали грипп, тяжелый острый респираторный синдром (SARS), ближневосточный респираторный синдром (MERS), Эбола, Зика, чума и желтая лихорадка.

"Вспышки с масштабными последствиями и потенциально высокой скоростью распространения будут происходить все чаще, а подавлять их будет все труднее", – отмечал тогда ВОЗ.

К таким вспышкам мир не готов. Если бы глобальная пандемия гриппа 1918 года опять повторилась, а тогда грипп убил 50 млн людей или 2,8% населения Земли, то из-за неготовности мира в наше время умерли бы 50-80 млн, говорится в докладе. Для сравнения, с начала пандемии коронавируса умерли 2,96 млн человек в мире.

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Карта появления некоторых патогенов по всему миру за последние 50 лет, включая те, которые возникли (или вновь возникли) естественным путем или были выпущены в окружающую среду преднамеренно.

Что касается экономики, то ВОЗ прогнозировал убытки на уровне 4,8% мирового ВВП, если бы в мире произошла глобальная пандемия гриппа, схожая по масштабу и вирулентности с "испанкой", бушевавшей в 1918 г.

По оценкам ООН, в 2020 году мировая экономика упала на 4,3%. Кстати, тогда ВОЗ спрогнозировал, что Украина больше других стран Европы уязвима к эпидемиям.

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Прогноз уязвимости экономик разных стран к потерям от пандемий, 2018 г. (ущерб в % ВВП)

Еще одна проблема, о которой предупреждал ВОЗ, – мешать борьбе с болезнями будет падение доверия общества к правительствам, научным кругам, медикам. А усугубит ситуацию возможность быстро и широко распространять через соцсети дезинформацию.

Отчет опубликовали накануне пандемии. Совпадение?

Действительно, тот доклад был первым такого рода. Документ готовил Совет по мониторингу глобальной готовности, который только создали в 2018 году после вспышки Эболы в 2014-2016 гг. Следующий доклад Совет опубликовал в 2020 году, в духе "а мы предупреждали":

"В своем прошлогоднем первом докладе Совет особо предупреждал о том, что системы и механизмы финансирования, необходимые для выявления чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и реагирования на них, недостаточно эффективны… Мы повторяем вновь: "Давно настало время действовать"", – говорится в предисловии нового доклада.

Можно ли было избежать пандемии COVID-19?

Доклад ВОЗ 2019 года с предупреждениями о мировой пандемии мало кто принял во внимание. Но если бы тут доклад все "услышали", все равно никто бы не успел подготовиться. До пандемии оставались считанные месяцы.

"Миру не хватило возможности предпринять эти шаги", – отмечает Всемирная организация здравоохранения.

В то же время ВОЗ указывает в докладе, что за последнее десятилетие было множество призывов к действиям в здравоохранении, однако ни один из них не привел к необходимым изменениям.

"Финансовые и политические инвестиции в обеспечение готовности были недостаточными, и мы все расплачиваемся за это", – отмечается в докладе.

Что предлагала делать ВОЗ в 2019-м, чтобы избежать угрозы эпидемии?

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В докладе говорилось о семи неотложных мерах, которые должны предпринять все страны и международные организации, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

Приоритетное выделение ресурсов и финансирование здравоохранения; Страны и организации должны выполнять свои обязательства по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям; В каждой стране должен быть назначен национальный координатор, который будет отвечать за готовность; Все страны должны создать систему для незамедлительного обмена информацией о геномных последовательностях новых патогенов; Финансирующие организации должны устанавливать связь между готовностью и планированием экономических рисков; Организации, финансирующие оказание помощи в целях развития, должны создавать стимулы и увеличивать финансирование для обеспечения готовности; Организация Объединенных Наций должна усилить механизмы координации.

Что прогнозирует ВОЗ в новом докладе?

Пандемия еще далека от завершения. Некоторые страны добились сравнительно больших успехов в борьбе с вирусом, защите своего населения и спасении миллионов жизней. Другие не сумели сделать этого.

Усугубить и продлить пандемию угрожает движение против вакцин.

В первом отчете ВОЗ акцентировала внимание на том, что должны делать правительства и международные организации. ВОЗ признала ошибку и заявила, что их понимание готовности к пандемии было недостаточным:

"Обеспечение готовности – это не только то, что правительства делают для защиты населения своих стран, но и то, что люди делают для защиты друг друга".

Но и по тем мерам, о которых говорится в прошлогоднем докладе, достигнут лишь незначительный прогресс. Это усугубляет пандемию.

Будет ли мир и Украина готовы к следующей пандемии после коронавируса?

Пандемия COVID-19 явно не последняя. С ростом населения Земли инфекционные заболевания будут все чаще. Сейчас население Земли составляет 7,8 млрд. В 2050 году будет 9,7 млрд, прогнозирует ООН

ВОЗ прогнозирует, что следующая пандемия может быть еще более страшной.

"Неспособность извлечь уроки из COVID-19 или непринятие соответствующих мер, подкрепленных необходимыми ресурсами и обязательствами, будет означать, что следующая пандемия, которая, несомненно, наступит, будет еще более разрушительной", – отмечается в докладе.

Будет ли готова Украина к другой эпидемии, после COVID-19? Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Чемич сомневается.

"У нас были эпидемии в 1996-1997-м, в 2000-м, в 2003-м – SARS, который до нас не дошел, 2009-2010 – грипп, 2014-2015 – опять грипп. Сделали выводы? Более того, сейчас начали сокращать медучреждения. Возможно, некоторые и нужно – но не инфекционные стационары. Если они не заполнены, то это хорошо. Потому что они должны быть оборудованы и готовы принимать пациентов, чтобы предоставить помощь. Я бы хотел, чтобы выводы сделали, чтобы возобновили инфекционную службу", – говорит Чемич.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения закончила расследование и назвала главные сценарии появления коронавируса SARS-Cov-2.Большинство доказательств указывают на то, что вирус появился между серединой ноября и началом декабря 2019 года.

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