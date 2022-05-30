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Возле дома предателя Балицкого в Мелитополе прогремел мощный взрыв

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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30 мая, 08:34
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У местных жителей дрожали окна и стены в домах. Сейчас наблюдаются клубы черного дыма
Прогремел взрыв в районе дома псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Фото: РИА Мелитополь, коллаж "Сегодня"
Прогремел взрыв в районе дома псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Фото: РИА Мелитополь, коллаж "Сегодня"

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Это произошло в 7:50 утра. По предварительной информации, взорвалось в районе дома псевдогубернатора региона Евгения Балицкого.

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

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Что известно?

У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

По предварительным данным, взорвалось в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Не исключено, что сработали диверсанты.

Сейчас наблюдаются клубы черного дыма.

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Взрыв в Мелитополе. Фото: РИА Мелитополь

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Напомним, бывшему народному депутату Украины от Партии регионов Евгению Балицкому объявили о подозрении по статье Уголовного кодекса "коллаборационная деятельность". Об этом сообщила в Facebook Служба безопасности Украины.

"По материалам СБУ подозрение получил "гауляйтер" россиян на временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий. Этот бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока", воспринял вторжение РФ как шанс реализовать собственные амбиции. Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой относительно силового захвата власти в регионе", – говорится в сообщении.

В частности сообщается, что Балицкий с помощью захватчиков заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем "военно-гражданской администрации Запорожской области".

"Предатель критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко Дню победы. Он также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывало жителей сформировать "общественные отряды" для выявления антироссийской деятельности", – рассказали в СБУ.

Экс-нардепу объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кто такой Балицкий

Депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий после захвата войсками РФ части области начал сотрудничать с оккупантами, 7 мая провел "пресс-конференцию", где назвал себя "губернатором области".

Балицкий дважды избирался в Верховную Раду – в 2012 и в 2014 годах, был членом фракций Партии регионов и "Оппозиционного блока".

В 2017 году прокуратура открыла уголовное производство по факту сепаратистских высказываний Балицкого. Депутат в эфире одного из телеканалов высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет.

Также Балицкий известен как организатор "Бессмертного полка" в Мелитополе.

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