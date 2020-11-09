Чиновника-предателя, которого задержали у Крыма, будут судить за госизмену

На границе с оккупированным Крымом задержан украинец, который оказывал помощь оккупационным властям в проведении обысков и задержаний крымских татар.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и Севастополя.
Правоохранители выяснили, что с 2012 года подозреваемый занимал должность главы управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После аннесксии Крыма в 2014 году он остался работать в организации, которую незаконно захватили оккупационные власти РФ.
Отмечается, что задержанный предоставлял помощь силовым структурам России в организации незаконных обысков в домовладениях крымских татар, преследуемых за якобы участие в организации "Хизб ут-Тахрир".
"Подозреваемый систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и "Управление ФСБ РФ по Республике Крым", – сказано в сообщении.
Как передает "УП", подозреваемый – Федорян Николай Аурелович. Он до 2011 года проходил службу на руководящих должностях в органах МВД Украины. В 2011 уволился в запас с должности заместителя начальника ГУ МВД Украины в АР Крым.
Правонарушителю инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК Украины – государственная измена. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Обновлено. В СБУ сообщили, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Во время задержания правоохранители обнаружили у злоумышленника документы с доказательствами незаконной деятельности.
Как сообщалось ранее, СБУ сообщила о подозрении сотруднику ФСБ за спецоперацию в Крыму.
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