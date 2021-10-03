Возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" родились тюленята (фото)

Вес новорожденных тюленят пока составляет около 25 кг, но может достигать 90 кг

Первую девочку полярники все вместе назвали Пенола / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле станции "Академик Вернадский" в Антарктиде на свет появилось трое тюленят, две девочки и мальчик. Выжило только двое малышей.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

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"В районе нашей станции, на Аргентинских островах, начался сезон размножения Тюлень Уэдделла! Сейчас родилось трое тюленят: две самки и самец", – говорится в сообщении.

Первую девочку полярники все вместе назвали Пенола – в честь пролива, вблизи которой она появилась на свет. Право дать имя второй крохе получил дизелист Александр Книжатко, поскольку именно он первым нашел ее, да еще и накануне своего дня рождения. Так вторая самка стала Краля.

Новорожденный малыш вместе со взрослой самкой. Фото: Национальный антарктический научный центр

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Третий малыш, к сожалению, не выжил. Лабораторные исследования наших биологов позволят установить вероятную причину его гибели. В то же время Краля и Пенола выглядят здоровыми, упитанными и активными.

Вес новорожденных тюленят составляет около 25 кг, а благодаря питательному молоку самок очень быстро увеличивается. Период вскармливания продолжается чуть больше месяца, и на момент его завершения детеныш может весить уже 90 кг.

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Краля и Пенола выглядят здоровыми. Фото: Национальный антарктический научный центр

Такой "запас" позволяет малышам пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию в океане. Кстати, первые знакомства тюленят с водой могут происходить уже через неделю после рождения.

Украинские ученые проводят исследования этих животных. Фото: Национальный антарктический научный центр

Также украинские ученые проводят другие исследования этих животных. Например, изучают особенности размножения и питания, отбирают образцы тканей пуповины и плаценты, чтобы определить содержание стойких органических загрязнителей и тому подобное.

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