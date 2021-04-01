Это только первая волна – в Киеве начались массовые отравления собак

После затишья в год, в Киеве – новая вспышка намеренных отравлений собак. О том, что вероятно активизировались догхантеры, заявили владельцы животных, ветеринары и зоозащитники. Одной из первых тревогу забила киевлянка Лейла Туваклиева, собака которой едва не погибла от разбросанной отравы в сквере возле столичной улицы Гончара.

Отравлены 12 собак, 2 умерли

"Все началось с того, что я со своим псом по кличке Сладкий вечером в субботу гуляли в сквере, где всегда собираются собачники, – рассказывает нам Лейла. – На улице мы были около получаса, затем пошли домой. Симптомы проявились утром – начались судороги, конвульсии, начались приступы, пес начался биться головой о стену, из пасти у него пошла пена. Я среагировала достаточно быстро, нашла круглосуточную ветклинику. Когда описала симптомы, то мне сказали, что это у них уже четвертое обращение за последние несколько часов. После этого я понесла собаку в клинику, на тот момент моего пса уже парализовало. В клинике ему вкололи антидот, витамин В6. Этот препарат считается противоядием. Затем около 12 часов собака провела под капельницей". Выжившая после отравления собака Лейлы Туваклиевой

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По данным Лейлы Туваклиевой, за последние два дня в Киеве от отравлений пострадали 12 собак. Две из них умерли. К этому Лейла добавляет, что спустя некоторое время стало предварительно известно, чем была отравлена ее собака.

"В клинике, куда мы обратились, предположили, что это совершено с помощью противотуберкулезного препарата, который свободно продается в аптеках. Для собак, к сожалению, это быстродействующий яд", – уточнила Лейла.

Чем защитить животное – совет владельцам

В столичной ветклинике, куда обращалась Туваклиева со своей собакой, нам подтвердили, что псы могли быть отравлены противотуберкулезным препаратом.

"В реанимации, на искусственной вентиляции были четыре собаки, одна, к сожалению, не выжила", – сообщили нам в клинике, куда обратились некоторые из владельцев пострадавших животных.

В клинике прогнозируют, что это не последние случаи. И дают совет владельцам собак:

"Можем рекомендовать владельцам иметь при себе ампулы с витамином В6. Подозреваем, что это была только первая волна. Не исключено, что после нынешнего шума те, кто травит животных, затихнут, но лучше все-таки быть начеку".

По данным ветеринаров, за последние дни отравления собак зафиксированы не только в Киеве, но и в Белой Церкви Киевской области.

Виновные не несут ответственности

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Зоозащитники в курсе проблемы. И тоже обеспокоены.

"Действительно, за последнее время увеличилось число сообщений об отравлениях животных и в центре Киеве, и в других районах столицы. Это подтверждают и в ветеринарных клиниках столицы", – говорит основатель движения защиты прав животных UAnimals Александр Тодорчук.

По словам Тодорчука, опасная тенденция попыток убийств животных возрастает, потому как виновные не несут ответственности.

"Но, насколько известно, владельцы пострадавших животных обратились в правоохранительные органы", – уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд оправдал Алексея Святогора, которого зоозащитники считают догхантером.

Видео: Сегодня

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