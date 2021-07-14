Возможный преемник Авакова заценил скандальную диссертацию Кивы (документ)

Депутаты положительно отзываются о возможной замене Авакову, вот только за Монастырским замечен подозрительный грешок

Монастырский (слева) похвалил Киву. Коллаж "Сегодня"

Главному кандидату на пост главы МВД Денису Монастырскому, оказывается, понравилась скандальная диссертация нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, которую высмеяли все, кому не лень, и за нее даже взялось Минобразования.

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В распоряжении ZN.UA оказался соответствующий документ.

Главу комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского заинтересовала работа Кивы о механизмах влияния общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины). По его словам, идеи Кивы даже внедряются в практическую деятельность комитета.

"Заслуживает внимания разработка и четкое описание особенностей и структурного построения механизмов влияния общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности в Украине, которые отличаются от уже существующих выделением и характеризацией их структурно-специфических особенностей, которые отображаются в прямой зависимости нормопроектирования от активной гражданской позиции. Активность граждан в сфере политической и правовой жизни общества "провоцирует" власть создавать новые направления обеспечения демократизма и успешности внутренней государственной политики", – говорится в выводах Монастырского.

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Напомним, 26 апреля Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, "защитив" диссертацию, которую ему засчитали, хотя он и не смог ответить на вопросы ученых. Это вызвало большой скандал, тем более что, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

Позже в Министерстве внутренних дел заявили, что диссертацию нардепа могут направить на повторную защиту, где ему придется доказать, что это его работа и он разбирается в своей теме. Даже Минобразования взялось проверять диссертацию Кивы.