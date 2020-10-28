НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения КС

Реестр заработает только после принятия нового закона

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции 28 октября закроет реестр электронный деклараций госслужащих в связи с решение Конституционного суда.

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Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиковов, передает "УП".

"Не будет реестра деклараций.Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости", – сказал он.

Отмечается, что реестр возобновит работу только после того, как Верховная Рада примет новый закон, предоставив НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

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Напомним, 28 октября КС признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

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В НАПК считают, что судьи голосовали за отмену статьи о декларациях в собственных интересах.

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