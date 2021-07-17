Возвращение Мендель в журналистику и наводнение в Европе – главные новости СЕГОДНЯ

О чем нужно знать украинцам 17 июля – подборка главных новостей субботы

У Мендель будет дебютная видеоколонка для "Большой деолигархизации" / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье,17 июля, годовщина трагедии рейса МН17, который боевики сбили над Донбассом, а экс-спикер президента Украины Юлия Мендель возвращается в журналистику. Кроме того, Европу накрыли наводнения, а встреча украинского лидера Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом переносится.

Наводнение в Европе

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Непогода затронула ряд регионов Нидерландов, Франции, Германии и Бельгии.

На востоке Бельгии не менее 20 человек погибли в результате наводнения, еще 20 жителей региона – пропали без вести. Непогода разрушила десятки домов и заставила жителей Бельгии спешно покидать свои дома.

На западе Германии наводнение унесло жизни как минимум 133 человек. Больше всего от непогоды пострадали в городе Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, там после удара стихии погибли около 90 человек. Еще 43 человека погибли в соседней федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

#Flood Alert

The situation in #Belgium is not better than Germany and the death toll is rising dramatically, while over 2000 people still missing in the two countries. pic.twitter.com/RXQDC8mQiU — Terror Alarm (@terror_alarm) July 17, 2021

Мендель возвращается в журналистику

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Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель присоединилась к команде телепрограммы "Большая деолигархизация", которая выходит на телеканалах "Украина" и "Украина 24". Юлия Мендель будет работать в качестве постоянного колумниста. Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" можно увидеть в эфире уже сегодня.

Юлия Мендель вернется в журналистику. Коллаж "Сегодня"

Встреча Зеленского и Байдена переносится

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена может состоятся в августе, а не в июле, как неоднократно сообщала украинская сторона после телефонной беседы президентов Украины и США.

Источники издания сообщают, что Вашингтон предлагает Киеву провести встречу Зеленского и Байдена в конце августа, но до Дня Независимости Украины. Это вызывает крайнее неудовольствие украинской стороны.

Годовщина трагедии МН17

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В субботу, 17 июля, седьмая годовщина трагедии самолета Малайзийских авиалиний MH17, который в 2014 году боевики сбили над Донбассом. Украинцы в соцсетях вспоминают о трагедии и выражают соболезнования семьям погибших.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донетчины 17 июля 2014 года. В результате этой трагедии погибли 298 человек – все пассажиры и экипаж. Международная следственная группа установила, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук".

Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к взбивания "Боинга" и в 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов. Сейчас идет процесс рассмотрения дела по существу в Гааге.

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC

ДТП в Ровенской области

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В Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 23 человека. По предварительной информации, на дорогу выбежал мужчина, а водитель пытался его объехать.

У 12 человек травмы различной степени тяжести, в основном это ушибы, переломы, есть травмы лица, рук и ног. У 10-летнего мальчика рваные раны подбородка.