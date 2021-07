Возвращение Мендель в журналистику и наводнение в Европе – главные новости СЕГОДНЯ

В воскресенье,17 июля, годовщина трагедии рейса МН17, который боевики сбили над Донбассом, а экс-спикер президента Украины Юлия Мендель возвращается в журналистику. Кроме того, Европу накрыли наводнения, а встреча украинского лидера Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом переносится.

Непогода затронула ряд регионов Нидерландов, Франции, Германии и Бельгии.

На востоке Бельгии не менее 20 человек погибли в результате наводнения, еще 20 жителей региона – пропали без вести. Непогода разрушила десятки домов и заставила жителей Бельгии спешно покидать свои дома.

На западе Германии наводнение унесло жизни как минимум 133 человек. Больше всего от непогоды пострадали в городе Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, там после удара стихии погибли около 90 человек. Еще 43 человека погибли в соседней федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

