Поход со счетчиком Гейгера: в Украине впервые прошла водная экспедиция в Чернобыль

Команда яхтсменов создала первую карту, по которой путешественники могут безопасно добраться до Чернобыля по воде

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Артем Шекольян, Антон Мухарский, Руслан Белкин, Илья Макаренко, Павел Непша – открыли Чернобыль. А почему бы и нет? Через 35 лет после известной на весь мир катастрофы мужчины отправились на яхте прокладывать путь и открывать наши земли, точнее, воды, о которых мы почти ничего не знаем. Таким образом, пока сталкеры потихоньку изучают Чернобыль на суше, в Украине состоялась легальная, первая за время независимости экспедиция по воде.

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Об этом сообщается в сюжете новостей "Сегодня. Итоги".

Идея покорить какой-то водный объект в Украине, появилась у инструктора Артема Шекольяна в 2020 году, когда он принимал морскую практику у студентов киевской школы яхтсменов в водах Турции. Вокруг бушевал карантин, ученики были счастливы вырваться из локдауна за границу. Турецкие моря вызывали у них восторг, а Артему хотелось доказать, что и Украина еще не до конца открыта.

"В прошлом году мой коллега Артем – отличный капитан, инструктор, – предложил идею: А давайте попробуем походить здесь по Днепру. Пойти в настоящее путешествие или даже экспедицию", – вспоминает Павел Непша, руководитель школы яхтсменов.

На подготовку странствий ушел целый год. Флагманская яхта школы, разработка маршрута, задач, подбор экипажа, и главное – конечная цель, к какой точке дойти. 5 июля 2021 года яхта "Пятница" вышла в свой пока самый важный поход. Поставили паруса, судно набрало ход по Киевскому морю с курсом на остров Разрезной.

Это были еще знакомые яхтсменам места. Разрезной называют Тортуга, через заброшенные лодки и большое количество диких рыбаков. У них можно как рыбу, так и уже готовую уху купить.

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Первая ночевка. И первые лоцманские заметки, которые следующим путешественникам будут как подобный гид, где указаны стоянки, возможно якорные стоянки, марины, места, где можно получить, докупить какой-то провиант, провизию, ремонт или сервис.

А впереди – все больше напоминаний о трагедии 86-го. Сразу за старой водной базой "Нептун" команда видит покинутый ржавый пароход. Говорят, сюда в 1980-х привозили на отдых ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Команда отправляется дальше, но уже не так резво. Все чаще проводят аэроразведку, чтобы определиться, как прокладывать путь.

"И как себя вести на реке и где тебя ждет какие-то засады, где, возможно, мель, где возможны проблемы, проблемы с намоткой на винт и т.д. Интересно было наблюдать за тем, как развивается так сказать живность. Чем дальше отходишь от Киева, тем больше птиц, тем больше всплеска рыб", – отмечает Артем Шекольян.

Последние километры оказались самыми опасными. Были старые линии электропередач над водоемом, заброшенные мосты, скрытые мели... и конечно же, регулярные замеры счетчиком Гейгера. И тут – очередное открытие – дозиметры, которые были на борту, показали нули.

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"Чего не хватает точно в наших акваториях, у нас не хватает чартерного флота. У нас не хватает флота, и, что бы люди могли бы арендовать, получать удовольствие", – рассуждает Артем Шекольян.

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В соседней Польше Мазурские озера переполнены яхтсменами на выходных, в сезон. В Украине этого пока нет. Вот и по маршруту, проложенному экипажем "Пятницы", отправятся разве что энтузиасты. Или волонтеры повезут школьников. А скорее всего – инициативные люди устроят экстрим-туры в Чернобыль для иностранных туристов. Это на сотню-другую евро с клиента потянет.

Напомним, что на форуме "Украина 30" в июне президент Владимир Зеленский заявил – Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения – зоной возрождения.