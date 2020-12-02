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Впервые ПВО Украины попытается перехватить беспилотник США (фото)

2 декабря, 10:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Военные возьмут беспилотник на мушку и имитируют его уничтожение

Американские беспилотники неоднократно летали над Украиной, а теперь украинская противовоздушная оборона (ПВО) проведет учения по перехвату БПЛА MQ-9 Reaper.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что американский беспилотник попытается преодолеть ПВО на западной границе Украины.

"Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку. Цель мероприятия – обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживанию, захвату цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper", – рассказал временно исполняющий обязанности командующего воздушного командования "Запад" генерал-майор Дмитрий Карпенко во время брифинга с представителем делегации ВВС США в Европе Кевином О'Брайеном.

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В свою очередь американский офицер отметил, что и для США важно это сотрудничество, а эти учения окажут поддержку украинским ПВО.

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Напомним, в апреле 2019 года на Донбассе прошли масштабные учения сил ПВО. Украинские войска активизировались после того, как Россия подняла авиацию вблизи украинской границы. Разведка доложила, что в Ростовской области, всего в 20 км от украинской границы, россияне проводили свои тренировки по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям.

Также новости "Сегодня" ранее сообщали о еще одном серьезном противовоздушном компоненте ВСУ. Военные показывали грозное оружие – зенитный купол первого эшелона обороны. Расчеты зенитной самоходной установки 2С6 "Тунгуска" подтвердили на практике – нарушителям воздушного пространства отпор поступит мгновенно.

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США пво бпла беспилотники генштаб ВСУ

Источник: Сегодня

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