Впервые в истории. Зеленский помиловал осужденных защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины. Такое помилование военных сделано впервые в новейшей истории страны.
Об этом сообщает Офис Президента.
Кого будут отпускать?
При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством. По словам председателя комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, рассматривали тех военных, которые не совершали тяжких преступлений.
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Помилование не касается военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.
Работа с психологом
Освобожденные будут общаться с психологом, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться.
Дальше комиссия планирует рассматривать вопрос о помиловании не только в отношении ветеранов.
Раньше мы писали:
- В Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД.
- Ранее под Верховной Радой прошла всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, они требовали неотложного перерасчета пенсий.