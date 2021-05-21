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Впервые за 300 лет в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика

21 мая, 17:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кулеба рассказал, что вместе с Конституцией Швеция передаст Украине еще один сюрприз

Пилип Орлик и написанная им Конституция от 1710 года. Коллаж "Сегодня"

Пилип Орлик и написанная им Конституция от 1710 года. Коллаж "Сегодня"

В Украину ко Дню Независимости привезут Конституцию Пилипа Орлика. Швеция на просьбу Киева согласилась предоставить оригинал латиноязычной версии.

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Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве – это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкого государства и Украинской народной республики.

"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Филиппа Орлика попадет в украинское государство", – написал он.

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Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
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Латиноязычная Конституция Пилипа Орлика. Фото: Кулеба/Facebook

Кулеба отметил, что по поручению президента Владимира Зеленского, МИД обратился в Швецию с просьбой предоставить оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика (1710 года) для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины независимости.

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"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине … Кстати, Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом – Линчопингськая городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Владимир Зеленский представил символ 30-летия Украины.

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