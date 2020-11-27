Впервые за полгода в поездах будут продавать чай и кофе

Вернут также в продажу печенье, вафли и снеки

Со вторника 1 декабря этого года "Укрзализныця" возобновляет продажу чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах.

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Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Все напитки будут продаваться в одноразовой посуде, в гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

Цена – не изменится. Чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Кроме того, вернут также в продажу печенье, вафли и снеки

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Как сообщили в "Укрзализныци", такое решение было принято из-за многочисленных обращений и пожелания пассажиров.

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Ранее стало известно, что на праздничный период "Укрзализниця" запускает ряд новых поездов, а также возобновляет движение по старым маршрутам.

Напомним, Украина нацелилась на покупку 39 корейских поездов для высокоскоростных магистралей на сумму 1,3 млрд долларов.

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