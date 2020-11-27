Українська
$ 28,44
33,85
  1. Последние новости Украины

Впервые за полгода в поездах будут продавать чай и кофе

27 ноября, 20:35

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Вернут также в продажу печенье, вафли и снеки

Со вторника 1 декабря этого года "Укрзализныця" возобновляет продажу чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Все напитки будут продаваться в одноразовой посуде, в гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

Цена – не изменится. Чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Кроме того, вернут также в продажу печенье, вафли и снеки

В тренде
На Украину надвигается циклон Tanja: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Как сообщили в "Укрзализныци", такое решение было принято из-за многочисленных обращений и пожелания пассажиров.

Реклама

Ранее стало известно, что на праздничный период "Укрзализниця" запускает ряд новых поездов, а также возобновляет движение по старым маршрутам.

Напомним, Украина нацелилась на покупку 39 корейских поездов для высокоскоростных магистралей на сумму 1,3 млрд долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця поезда кофе чай
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Локдауну – быть: карантин введут на период новогодних праздников – источник
Локдауну – быть: карантин введут на период новогодних праздников – источникУкраина
Тищенко просит Шмыгаля остановить общественный транспорт
Тищенко просит Шмыгаля остановить общественный транспортПолитика
Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросов
Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросовФинансы
В Украине нужно ввести полный локдаун – врач-инфекционист
В Украине нужно ввести полный локдаун – врач-инфекционистУкраина
Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели
Аваков предложил ввести локдаун на 4 неделиПолитика
У Авакова требуют введения локдауна: к февралю могут переболеть COVID 10 млн украинцев
У Авакова требуют введения локдауна: к февралю могут переболеть COVID 10 млн украинцевУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять