ВР запретила медиа, которые пропагандируют действия РФ

Особую опасность представляют изготовление и распространение некоторых информационных материалов

Изменения могут быть сразу в нескольких законах / Коллаж "Сегодня"

Около 40 народных депутатов Украины зарегистрировали в парламенте законопроект, который на законодательном уровне запрещает изготовление и распространение информационной продукции, что пропагандирует действия государства-агрессора. Законопроект уже приняли.

Соответствующий проект закона размещен на сайте Верховной Рады.

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"Проект Закона направлен на установление запрета на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора, а также на применение к религиозным организациям, общественным объединениям и политическим партиям, виновным в нарушении этих запретов, в качестве санкций – запрете их деятельности в судебном порядке", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Особую опасность представляют изготовление и распространение в Украине информационных материалов, которые оправдывают, признают правомерной, отрицают вооруженную агрессию РФ против Украины и временную оккупацию частей территории Украины.

По закону могут установить санкции для религиозных организаций, а именно прекратить их деятельность, если они: будут ликвидировать независимости Украины, изменять конституционный строй насильственным путем, нарушать суверенитет и территориальную целостность государства, подрывать его безопасность, незаконно захватывать государственную власть, пропагандировать войну, насилие, разжигать межэтническую, расовую, религиозную вражду.

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Аналогичные санкции коснутся политических партий и общественных организаций.

Проект Закона предусматривает внесение изменений в законы Украины "О свободе совести и религиозных организациях", "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине", "О телевидении и радиовещании", "О политических партиях в Украине", "О защите общественной морали ", "Об общественных объединениях".

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