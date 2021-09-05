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COVID-19 "косит" молодых. Врач-инфекционист назвал новые симптомы заражения

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
5 сентября, 11:39
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Большинство госпитализированных с коронавирусом имеют тяжелые поражения легких
Коронавирусом все чаще болеют молодые люди / Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирусом все чаще болеют молодые люди / Фото: коллаж "Сегодня"

Главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко заявил, что в Украине все чаще коронавирусом болеют молодые люди. При этом изменились и первые симптомы болезни.

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Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

"Изменился возраст больных. Коронавирусом теперь инфицируются и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Вот например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодого человека, которому всего 42 года. Такого во время первой волны не было", – заявил Федоренко.

По его словам, у госпитализированных с коронавирусом отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса.

"Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта. Этого раньше не наблюдалось так часто. Также большинство больных, сейчас имеют тяжелые поражения легких", – пояснил медик.

Когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса может еще существовать на протяжении от двух до пяти лет. По словам главного санитарного врача Украины, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус быстро мутирует, и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки либо лечения", – заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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