Врач-инфекционист: У больных COVID-19 появились новые симптомы

С начала эпидемии каждые пару месяцев менялись клиническая картина у пациентов

В Украине число зараженных COVID-19 в Украине превысило 200 тысяч. Но медики отмечают изменение симптомов у больных "ковидом" в сравнении с началом эпидемии. Заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказала, на что раньше жаловались пациенты, и какая картина сейчас.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Она не стала утверждать с научной точки зрения, изменился ли сам вирус, но отметила изменения клинической картины у пациентов.

"Те больные, которые поступали к нам в марте, отличаются от тех, что были в мае, и так далее. Сейчас добавились новые симптомы. Одно время больные жаловались только на слабость, субфебрильную температуру (до 37-38 градусов. – Ред.), а затем обнаруживали уже пневмонию двустороннюю. Затем картина изменилась. Больные жаловались на сильную боль в горле, высокую температура до 39. В августе, ближе к сентябрю, появились больные, которые жаловались на насморк, общие признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура, иногда нет. Два-три дня – сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье", – рассказала Молокова.

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Как сообщали новости "Сегодня", киевский инфекционист Евгений Дубровский отмечал, что у некоторых больных COVID-19 нет высокой температуры. По словам медика, это связано с особенностями иммунного ответа. Обычно при инфекции температура тела должна повышаться, если она держится несколько дней, то никаких антибиотиков принимать не нужно.

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