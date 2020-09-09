Врач предупредил об осложнениях коронавируса: спасти удается не всех

На фоне распространения коронавируса по Украине становится все больше людей, которые обращаются в больницы с осложнениями COVID-19. Многим из них необходима срочная помощь хирурга.

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Как рассказал заведующий хирургического отделения львовской больницы скорой помощи Игнат Герыч, чаще всего встречаются венозные тромбозы и тромбозы сосудов тонкого кишечника. Однако из-за несвоевременного обращения к медикам спасти удается не всех пациентов, сообщает ZAXID.NET.

"В последнее время к нам все чаще попадают пациенты, у которых мы диагностируем венозные тромбозы, которые возникают в глубоких и поверхностных венах нижних конечностей, а также мезентериальный тромбоз, когда тромб попадает в просвет сосудов тонкой кишки и вызывает нарушение кровоснабжения", - отметил хирург.

Медик отметил, что большинство этих пациентов переболели COVID-19, или коронавирусная инфекция у них была сопутствующим заболеванием, а возникновение тромбов происходило как осложнение заболевания.

Он добавил также, что в случае тромбоза сосудов тонкой кишки есть лишь несколько часов, когда можно удалить тромб и восстановить кровоснабжения. Но это возможно лишь при условии, что при появлении симптомов больной сразу обратиться за помощью врачей.

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Однако большинство пациентов пытаются перетерпеть боль и обращаются слишком поздно, когда из-за отсутствия кровоснабжения тканей уже начинается отмирание тканей. В таких случаях хирургам приходится удалять тромб с уже омертвевшими фрагментами тонкой кишки. А если поражена уже вся кишка, спасти пациента невозможно.

В последнее время в хирургическое отделение больницы госпитализировали пятерых пациентов с тромбами, и лишь одному из них удалось удалить тромб и возобновить кровоснабжение. У двоих пришлось удалять часть отмершей ткани, а еще двоих, которые обратились слишком поздно, спасти не удалось.

Хирург посоветовал обращаться к врачам при первых же тревожных симптомах. Если на ноге внезапно появляется отек и боли при этом нет – это может быть тромбоз глубоких вен. При тромбозе поверхностных вен может быть локальная боль в месте возникновения тромба.

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"При мезентериальном тромбозе возникают внезапные резкие боли в животе. Возникает тошнота, рвота, вздутие кишечника. Температура может подняться до 37 градусов. Если интенсивность боли оценивать по 10-балльной шкале, то при этом тромбозе ее интенсивность составляет 9 баллов. У таких больных в запасе есть лишь несколько часов", – объяснил Герыч.

Он предупредил, что особенно осторожным нужно быть пациентам, у которых есть проблемы с сердцем, разного рода аритмии. У них тромбы возникают чаще всего.

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Для профилактики обычно используют препараты, которые разрежают кровь, их используют при лечении коронавируса и после него.

"Это особенно касается людей, которые от коронавирусной инфекции лечатся дома. Этот вирус приводит к сгущению крови, а это, в свою очередь, к возникновению тромбов. Потому больным нужно четко придерживаться рекомендаций семейного врача, а пожилым людям особенно. Потому что выходит так, что коронавирус они побороли, а его отдаленные осложнения осложнили или даже унесли жизнь", – резюмировал хирург.

Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что человеку необходимо самоизолироваться с момента обращения к семейному врачу и до установления диагноза.

Также напомним, что в Украине требованиям врачей для смягчения карантинных ограничений соответствуют только семь областей. Для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч человек.

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