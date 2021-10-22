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Врач раскрыла важный симптом COVID-19, после которого нужно немедленно обращаться в больницу

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
22 октября, 22:29
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Врач также призвала украинцев не заниматься самолечением
Методы "народной медицины" не помогают при лечении коронавируса. Коллаж "Сегодня".
Методы "народной медицины" не помогают при лечении коронавируса. Коллаж "Сегодня".

Тем, кто заболел коронавирусом и имеют высокую температуру и не могут ее "сбить", нужно немедленно обращаться к семейному врачу

Об этом сообщила заведующая Центра терапии Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Марта Сайко, передает ТСН.ua.

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Лечение коронавируса

"Нужно обращаться к врачам, если температура тела не поддается коррекции. То есть больной пьет нестероидные противовоспалительные, жаропонижающие медикаменты, однако температура не спадает. Также те больные, у которых быстро поднимается температура тела и она постоянно удерживается, то также прошу вас обращаться к семейному врачу. Потому что это признак того, что идет поражение легких. И если с этим ничего не делать, то могут быть большие повреждения легочной ткани и тогда людей госпитализируют в тяжелом состоянии. Ибо повреждения легочной ткани приводит к тому, что у больных наступает кислородная недостаточность. Поэтому те, у кого температура сохраняется более 5 дней — обращайтесь к врачу", — говорит Марта Сайко.

Врач также призвала украинцев не заниматься самолечением. Она подчеркнула, что методы "народной медицины" не помогают при лечении коронавируса. По ее словам, не нужно заниматься самолечением.

"Должно быть базовое лечение, назначенное семейным врачом. Не идите в аптеку и не покупайте антибиотиков разных поколений. Есть протокол, по которому лечат COVID-19. Потому что люди, которые лечатся самостоятельно, потом попадают к нам с различными осложнениями", — отметила Марта Сайко.

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В Украине планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации

В Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", – отметил Ляшко.

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