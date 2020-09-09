Врачи рассказали, как отличить ОРВИ от коронавируса

Самые тяжелые случаи бывают, когда у человека одновременно грипп и COVID-19

На фоне распространения коронавируса в Украине и перед началом сезонной эпидемии гриппа врачи объяснили, как отличить симптомы заболеваний, которые во многом похожи.

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Об этом рассказали в Волынском областном центре общественного здоровья.

Так, острые респираторные заболевания (острые респираторные вирусные инфекции) обычно проявляются постепенным началом, повышением температуры тела до 37,2-37,9 градусов, насморком и болью в горле, умеренной общей слабостью.

Заболевшим требуется постельный режим, обильное питье и прием медикаментов, которые облегчают симптомы.

В то же время, у коронавируса есть довольно разнообразные проявления, которые похожи на грипп и ОРВИ: повышение температуры тела, общее недомогание и слабость, сухой кашель, который часто сопровождается болью за грудиной, часто временной потерей обоняния и вкуса.

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В целом, различить эти инфекции бывает довольно сложно, особенно если они протекают в "стертых" формах или "искажаются" лекарствами, которые люди принимают на свое усмотрение или из-за других заболеваний, которыми болеют.

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При этом грипп и ОРВИ не требуют самоизоляции контактных лиц, в отличие от коронавирусной инфекции. И человек, переболевший гриппом или ОРВ может выходить на работу, как только почувствует себя удовлетворительно.

Хуже всего складывается ситуация, если человек одновременно болеет гриппом и COVID-19, и в начале эпидемии такие случаи бывали нередко. Обычно состояние больного тогда довольно тяжелое – оба вируса поражают легкие.

Пациенту нужна госпитализация и кислородная поддержка, для лечения используется значительно больше медикаментов, прогноз на выздоровление ухудшается, особенно если пациент находится в группе риска.

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Напомним, ранее мы сообщали об отсроченных осложнениях коронавируса, которые могут привести к серьезным проблемам, а иногда – к летальному исходу.

Также мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что человеку необходимо самоизолироваться с момента обращения к семейному врачу и до установления диагноза.

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