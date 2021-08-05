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Врачи скорой провели мастер-класс первой помощи для детей в лагере "Мирного лета"

5 августа 2021 6:41

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Сейчас в лагере проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" в Святогорске отдыхают более ста мальчиков и девочек

Врачи скорой провели мастер-класс по оказанию первой помощи для детей, которые в данный момент отдыхают и проводят время с пользой в лагере от проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" в Святогорске.

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Об этом – в сюжете Ростислава Сысоева для новостей "Сегодня".

Это тот случай, когда приезду скорой помощи, радовались. Врачи приехали не только показать отдыхающим современное медицинское оборудование, способное спасать жизни, но и научить действовать в опасных для здоровья ситуациях.

Важность первой помощи

Фельдшер скорой помощи Анна Сушкина работает на машине, которую называют "реанимацией на колесах", два года.

Она с коллегами в том числе учили, как оказывать первую медицинскую помощь. Ведь массаж сердца и искусственное дыхание – крайне важны в первые минуты. И шансы дождаться врачей значительно возрастают, если все делать своевременно и правильно.

"Когда они, не дай бог, окажутся в такой ситуации, они не растеряются, они грамотно и четко будут понимать, что они должны сделать", – говорит фельдшер.

Чему научили

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Детям показали, как помогают при переломах и вывихах.

"Когда мне накладывали шину и надували ее – очень рука сжималась. И ее невозможно было подвигать", – переселенка из Горловки София в первый раз на таком мастер-классе.

Девочка не исключает, что сама когда-то станет хирургом или терапевтом, так как ее привлекает профессия врача.

Мастер-класс от врачей длился около часа. Затем скорая сразу вернулась на линию. Эта машина одна из двухсот, которые Фонд Рината Ахметова передал медицинским учреждениям по всей Украине.

"Спасибо огромное Ринату Ахметову за его помощь, за вот это вот доброе сердце. Наверное, делая добро, мы становимся добрее", – убеждена Анна Сушкина.

"Мирное лето" – детям

Сейчас в лагере проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" в Святогорске отдыхают более ста мальчиков и девочек.

"Каждый день что-то новое, интересное. Все дни очень насыщенные. Мне очень нравится. Мы не сидим на месте. Что-то все время делаем", – рассказывает София Козенкова.

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Проект продолжается седьмой год подряд. За все время на "Мирном лете" побывали четыре с половиной тысячи детей.

"Проект мирное лето от Фонда Рината Ахметова очень классный, я рада, что попала на эту смену и вообще в этот проект", – добавляет девочка.

Напомним, психологи говорят, что для людей с Донбасса второй значительной травмой после войны является пандемия коронавирусной болезни – это вызывает у них тревожность и страхи. Фонд Рината Ахметова помогает преодолеть их, организуя бесплатные консультации психологов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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