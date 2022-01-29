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Враг должен бояться: в Украине протестировали британской ракеты NLAW (фото, видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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29 января, 03:14
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Ракеты способны отразить танковую атаку
Украина получила ракеты в январе/Фото: коллаж: Telegram-канал Andriy Tsaplienko/"Сегодня"
Украина получила ракеты в январе/Фото: коллаж: Telegram-канал Andriy Tsaplienko/"Сегодня"

На Яворовском полигоне прошли боевые стрельбы из британской противотанковой системы NLAW, которая уже есть на вооружении украинской армии. Украина получила мощное оружие недавно.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

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Подробности

"Хитроумная конструкция делает NLAW незаменимым оружием во время обороны города. С ним можно отражать танковую атаку даже тогда, когда бронированная машина противника уже рядом с бойцом, за пару десятков метров. Причем необязательно, чтобы ракета попала. Датчик сработает на металл даже тогда, когда она просто пролетит над танком", — говорится в сообщении.

О ракетах NLAW

Как пишет Wikipedia, NLAW — шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности. Комплекс имеет дальность стрельбы до 800 м, вес – 12,5 кг. Время, необходимое для активации системы и открытия огня, составляет 2-3 сек.

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Система была создана в рамках проекта Министерства обороны Великобритании MBT LAW. Она должна была заменить устаревшие гранатометы LAW 80 и FFV AT 4. В январе 2022 года Великобритания предоставила более 1000 переносных противотанковых ракет Украине.

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