Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Врага нужно знать в лицо! Украинская разведка назвала имена оккупантов-летчиков – список

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 11:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине их ждет крах
Лица оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Лица оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская разведка обнародовала список летного состава стратегической авиации ПКС России, который планируется переместить на аэродромы Беларуси для осуществления ракетно-бомбовых ударов по украинским городам.

Об этом сообщили на странице ГУР МО Украины в Facebook.

Реклама

"Гарантируем, что вы (российские пилоты – Ред.) вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Командиры самолетов ТУ-160, 22 гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия (Саратовская обл., г. Энгельс):

  • командир – генерал-майор Пчела Олег Владимирович, дата рождения 14.11.1970
  • старший штурман – полковник Баранов Олег Юрьевич, дата рождения – 23.05.1967, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 82 кв. 20 (летный городок).

121 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 85927, Энгельс) (в боевом составе Ту-160М, Ту-160):

Реклама
  • командир полка – полковник Скитский Олег Игоревич, дата рождения 24.07.1980, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 82 кв. 37 (летный городок)
  • командир эскадрильи полка – подполковник Волковицкий Сергей Иванович, дата рождения – 05.08.1973, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 81 кв. 17 (летный городок)
  • экипаж – командир корабля подполковник Волковицкий С.И.; летчик-инструктор подполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Элькин Д.В.; штурман-инструктор подполковник Малинин В.В.
  • заместитель командира эскадрильи полка – майор Гуцал Алексей Николаевич, дата рождения – 28.11.1979
  • командир корабля – майор Мишин Сергей
  • командир корабля – майор Тверитин Игорь Юрьевич, дата рождения – 03.12.1974, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 1 кв. 175 (летный городок)
  • подполковник Хамитов Руслан – https://m.ok.ru/profile/571140973127

Командиры самолетов ТУ-95, 184 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (Энгельс) (в боевом составе Ту-95МС):

  • командир полка – полковник Симоненко Александр
  • командир эскадрильи подполковник Павлюков Федор (1982-1983 г.р.)

182 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 75715, Украинка) (в боевом составе Ту-95МС):

  • командир – полковник Егоров Дмитрий
  • командир эскадрильи подполковник Манягин Александр
  • заместитель командира эскадрильи майор Юрасов Александр Витальевич

Летчики:

Реклама
  • подполковник Сырбу Сергей Г.
  • командир авиационного отряда подполковник Шабунин Сергей Валерьевич, 15.03.1974, [email protected]
  • майор Волков С.Н.
  • майор Семенюк Е.В.

Штурманы:

  • полковник Павлюканец Г.Ф.
  • подполковник Цыганко А.В.
  • майор Могилевский К.А.
  • майор Саввин С.А.
  • капитан Палто К.В.

Бортовые специалисты:

  • подполковник Кругленко В.Г.
  • майор Баяндин А.В.
  • майор Баранов В.В.
  • майор Литвинов С.М.
  • капитан Бычин Р.Н.
  • капитан. Пахомовский А.А
  • старший лейтенант Поплёвкин Н.П.
  • старший прапорщик Леонтьев В.И.
  • командир авиационного отряда Птица Сергей Анатольевич – 21.08.1971, [email protected], тел. 89145531707

Летчики Ту-95МС:

  • Ильин Сергей Юрьевич (ориентировочно 1973-1974 г.р. известные телефоны д. 84164222316 м. 7-914-585-94-83 [email protected]
  • майор Поваляев Сергей
  • Штурман – капитан Жуланов Денис

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области ВСУ сбили еще один самолет оккупантов.

Также напомним, над Харьковом нацгвардейцы сбили вражеский истребитель Су-25.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день 14-й. Авиаудары по Сумской области, провокации на ЗАЭС и дефолт РФ – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять