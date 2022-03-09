Врага нужно знать в лицо! Украинская разведка назвала имена оккупантов-летчиков – список

В Украине их ждет крах

Лица оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская разведка обнародовала список летного состава стратегической авиации ПКС России, который планируется переместить на аэродромы Беларуси для осуществления ракетно-бомбовых ударов по украинским городам.

Об этом сообщили на странице ГУР МО Украины в Facebook.

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"Гарантируем, что вы (российские пилоты – Ред.) вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Командиры самолетов ТУ-160, 22 гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия (Саратовская обл., г. Энгельс):

командир – генерал-майор Пчела Олег Владимирович, дата рождения 14.11.1970

старший штурман – полковник Баранов Олег Юрьевич, дата рождения – 23.05.1967, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 82 кв. 20 (летный городок).

121 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 85927, Энгельс) (в боевом составе Ту-160М, Ту-160):

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командир полка – полковник Скитский Олег Игоревич, дата рождения 24.07.1980, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 82 кв. 37 (летный городок)

командир эскадрильи полка – подполковник Волковицкий Сергей Иванович, дата рождения – 05.08.1973, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 81 кв. 17 (летный городок)

экипаж – командир корабля подполковник Волковицкий С.И.; летчик-инструктор подполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Элькин Д.В.; штурман-инструктор подполковник Малинин В.В.

заместитель командира эскадрильи полка – майор Гуцал Алексей Николаевич, дата рождения – 28.11.1979

командир корабля – майор Мишин Сергей

командир корабля – майор Тверитин Игорь Юрьевич, дата рождения – 03.12.1974, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 1 кв. 175 (летный городок)

подполковник Хамитов Руслан – https://m.ok.ru/profile/571140973127

Командиры самолетов ТУ-95, 184 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (Энгельс) (в боевом составе Ту-95МС):

командир полка – полковник Симоненко Александр

командир эскадрильи подполковник Павлюков Федор (1982-1983 г.р.)

182 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 75715, Украинка) (в боевом составе Ту-95МС):

командир – полковник Егоров Дмитрий

командир эскадрильи подполковник Манягин Александр

заместитель командира эскадрильи майор Юрасов Александр Витальевич

Летчики:

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подполковник Сырбу Сергей Г.

командир авиационного отряда подполковник Шабунин Сергей Валерьевич, 15.03.1974, [email protected]

майор Волков С.Н.

майор Семенюк Е.В.

Штурманы:

полковник Павлюканец Г.Ф.

подполковник Цыганко А.В.

майор Могилевский К.А.

майор Саввин С.А.

капитан Палто К.В.

Бортовые специалисты:

подполковник Кругленко В.Г.

майор Баяндин А.В.

майор Баранов В.В.

майор Литвинов С.М.

капитан Бычин Р.Н.

капитан. Пахомовский А.А

старший лейтенант Поплёвкин Н.П.

старший прапорщик Леонтьев В.И.

командир авиационного отряда Птица Сергей Анатольевич – 21.08.1971, [email protected], тел. 89145531707

Летчики Ту-95МС:

Ильин Сергей Юрьевич (ориентировочно 1973-1974 г.р. известные телефоны д. 84164222316 м. 7-914-585-94-83 [email protected]

майор Поваляев Сергей

Штурман – капитан Жуланов Денис

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области ВСУ сбили еще один самолет оккупантов.

Также напомним, над Харьковом нацгвардейцы сбили вражеский истребитель Су-25.