Врага нужно знать в лицо! Украинская разведка назвала имена оккупантов-летчиков – список

Украинская разведка обнародовала список летного состава стратегической авиации ПКС России, который планируется переместить на аэродромы Беларуси для осуществления ракетно-бомбовых ударов по украинским городам.
Об этом сообщили на странице ГУР МО Украины в Facebook.
"Гарантируем, что вы (российские пилоты – Ред.) вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
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Командиры самолетов ТУ-160, 22 гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия (Саратовская обл., г. Энгельс):
- командир – генерал-майор Пчела Олег Владимирович, дата рождения 14.11.1970
- старший штурман – полковник Баранов Олег Юрьевич, дата рождения – 23.05.1967, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 82 кв. 20 (летный городок).
121 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 85927, Энгельс) (в боевом составе Ту-160М, Ту-160):
- командир полка – полковник Скитский Олег Игоревич, дата рождения 24.07.1980, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 82 кв. 37 (летный городок)
- командир эскадрильи полка – подполковник Волковицкий Сергей Иванович, дата рождения – 05.08.1973, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 81 кв. 17 (летный городок)
- экипаж – командир корабля подполковник Волковицкий С.И.; летчик-инструктор подполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Элькин Д.В.; штурман-инструктор подполковник Малинин В.В.
- заместитель командира эскадрильи полка – майор Гуцал Алексей Николаевич, дата рождения – 28.11.1979
- командир корабля – майор Мишин Сергей
- командир корабля – майор Тверитин Игорь Юрьевич, дата рождения – 03.12.1974, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 1 кв. 175 (летный городок)
- подполковник Хамитов Руслан – https://m.ok.ru/profile/571140973127
Командиры самолетов ТУ-95, 184 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (Энгельс) (в боевом составе Ту-95МС):
- командир полка – полковник Симоненко Александр
- командир эскадрильи подполковник Павлюков Федор (1982-1983 г.р.)
182 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 75715, Украинка) (в боевом составе Ту-95МС):
- командир – полковник Егоров Дмитрий
- командир эскадрильи подполковник Манягин Александр
- заместитель командира эскадрильи майор Юрасов Александр Витальевич
Летчики:
- подполковник Сырбу Сергей Г.
- командир авиационного отряда подполковник Шабунин Сергей Валерьевич, 15.03.1974, [email protected]
- майор Волков С.Н.
- майор Семенюк Е.В.
Штурманы:
- полковник Павлюканец Г.Ф.
- подполковник Цыганко А.В.
- майор Могилевский К.А.
- майор Саввин С.А.
- капитан Палто К.В.
Бортовые специалисты:
- подполковник Кругленко В.Г.
- майор Баяндин А.В.
- майор Баранов В.В.
- майор Литвинов С.М.
- капитан Бычин Р.Н.
- капитан. Пахомовский А.А
- старший лейтенант Поплёвкин Н.П.
- старший прапорщик Леонтьев В.И.
- командир авиационного отряда Птица Сергей Анатольевич – 21.08.1971, [email protected], тел. 89145531707
Летчики Ту-95МС:
- Ильин Сергей Юрьевич (ориентировочно 1973-1974 г.р. известные телефоны д. 84164222316 м. 7-914-585-94-83 [email protected]
- майор Поваляев Сергей
- Штурман – капитан Жуланов Денис
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Также напомним, над Харьковом нацгвардейцы сбили вражеский истребитель Су-25.