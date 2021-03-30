Врали о вакцинах и продвигали "Л/ДНР": копы разоблачили российские ботофермы в Украине

Они создавали фейковые аккаунты и с них распространяли ложь

Правоохранители заблокировали сеть ботоферм, которые распространяли фейки о вакцине против коронавируса и Украине. В интернете они дискредитировали вакцинацию и выступали в поддержку террористических организаций "Л/ДНР".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Финансировали их из России через электронные кошельки санкционных платежных систем.

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Нарушители разместили оборудование в арендованном помещении ТЦ и по месту жительства. С помощью техники они создавали и продвигали фейковые аккаунты в соцсетях, где и писали ложь.

Часть оборудования использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного трафика. Организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов.

Во время обысков изъяли:

Компьютеры с программным обеспечением.

Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы.

Несколько сотен сим-карточек.

Сейчас копы устанавливают всех причастных к работе ботоферм.

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Напомним, ранее СБУ заблокировала крупную ботоферму, которая работала на заказчиков из России и некоторые украинские политические силы.

Кроме того, копы пресекли деятельность ботофермы, через которую распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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