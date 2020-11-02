"Времена смутные": Ярош выполнил 10-километровый марш-бросок с автоматом (фото)

Пока российским политикам мерещатся сотни украинских националистов и "визитки Яроша" в лесах Беларуси, бывший лидер "Правого сектора", экс-нардеп Дмитрий Ярош в составе боевой группы совершил 10-километровый марш-бросок в полной экипировке и с оружием в руках.

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Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

49-летний националист напомнил, что физическую форму нужно поддерживать всегда.

"Поставленная задача была выполнена. Мне было нелегко... Но, выдержал. К активизации боевых действий готов!" – отчитался глава движения "ДІЯ".

По его словам, остальные участники марш-броска решили не фотографироваться, мотивируя это "смутными временами".

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Facebook Дмитрия Яроша

Напомним, сейчас Ярош отошел от активной политической жизни и о нем больше напоминают состряпанные российскими спецслужбами фейки о якобы сотрудничестве украинских националистов с радикалами в РФ и попытках свержения Путина.

Также сообщалось, что украинцу Александру Шумкову, который отбывает незаконный приговор в колонии в Тверской области и которого называют "телохранителем Яроша", угрожают физической расправой.

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