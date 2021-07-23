Временно поверенный в делах США в Украине Джордж Кент встретился с Порошенко – что обсудили

Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент встретился с пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и обсудил ряд важных для Украины и США вопросов. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине в в пятницу, 23 июля.

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"В рамках наших постоянных диалогов с полным спектром украинских собеседников сегодня временный поверенный в делах США Джордж Кент обсудил с бывшим президентом Петром Порошенко ряд вопросов, важных для Украины и США, в поддержку успешности Украины как процветающей и безопасной страны с институтами, что соответствуют стандартам добродетели", – говорится в сообщении.

Петр Порошенко встретился с Джорджем Кентом. Фото: Посольство США в Украине

В свою очередь, в пресс-службе "Евросолидарности" добавили, что Петр Порошенко выразил благодарность за многолетнюю твердую поддержку Вашингтона борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства, и развития устойчивой к внутренним и внешним вызовам Украинского государства.

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Также была подчеркнута важность укрепления трансатлантического санкционного давления на российскую сторону для прекращения агрессии Кремля и обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Была высказана поддержка инициативы Украины относительно запуска Крымской платформы.

Петр Порошенко и Джордж Кент обсудили ряд вопросов. Фото: eurosolidarity.org

Кроме того, Порошенко отметил опасность обнародованного соглашения между Вашингтоном и Берлином по запуску "Северного потока – 2", который является оружием в руках Путина для подрыва европейской энергетической солидарности и представляет угрозу для Украины.

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Пятый президент Украины подчеркнул важность ускоренного продвижения Украины на пути к членству в НАТО, начиная с предоставления Плана действий относительно членства.

"Чем больше колеблются союзники, тем больше эта нерешительность разжигает аппетиты Кремля", – отметил Порошенко.

Он также обратил внимание на важность усиления военной помощи Украине со стороны США, в том числе путем заключения двусторонней сделки безопасности.

Стороны также обсудили ситуацию в Украине в сфере укрепления демократии и верховенства права, борьбы с коррупцией и обеспечения независимого функционирования антикоррупционных органов, НБУ, эффективного корпоративного управления, обеспечения свободы СМИ.

Лидер "Евросолидарности" подчеркнул важность визита президента Украины в США и выразил надежду, что по ее результатам будут укреплены союзнические отношения между Киевом и Вашингтоном, равно как и установлены отношения доверия между лидерами двух стран.

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Перт Порошенко и Джордж Кент. Фото: eurosolidarity.org

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что адвокаты пятого президента Петра Порошенко подали иск против действующего главы государства Владимира Зеленского с требованием, чтобы журналистский проект BIHUS info опубликовал все оригинальные "пленки Медведчука".